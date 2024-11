Volantino Lidl Parkside, c'è la Black Week sugli articoli fai da te

Da Lidl è iniziata la Black Week: tanti sconti su prodotti a quantità limitata. Tra questi c’è anche una piccola selezione Parkside, marchio di articoli fai da te: ecco il nuovo volantino, disponibile a partire da lunedì 25 novembre.

Parkside, le migliori offerte della Black Week

La prima offerta che incontriamo è il tornio a 119 euro anziché 149, uno sconto di ben 30 euro alla confezione. A 39,99 euro c’è la smerigliatrice angolare ricaricabile, con spazzole a tazza o a disco, mentre a soli 59 euro il set trapano avvitatore ricaricabile, un ottimo strumento che non dovrebbe mai mancare in nessuna casa.

Disponibile anche una selezione di abbigliamento a marchio Parkside, prevalentemente da uomo. Troverai la giacca in pile a soli 9,99 euro, la giacca da lavoro a 12,99 euro, la felpa con cappuccio a 9,99 euro, i pantaloni da lavoro in materiale riciclato a 11,99 euro e infine le calze da lavoro a 3,99 euro alla confezione (che include 3 paia).

Da giovedì 28 novembre ci sarà il secondo round di prodotti in offerta. Come il secondo set trapano avvitatore ricaricabile, questa volta a 49 euro, il compressore portatile a soli 19,99 euro e l’utilissimo aspirapolvere-liquidi utilizzabile anche come soffiatore a 39,99 euro.

Sfoglia le pagine di volantino dedicate a Parkside:

Il nuovo volantino Lidl Parkside sarà attivo a partire da lunedì 25 novembre fino a domenica 1° dicembre, tuttavia alcuni prodotti saranno disponibili soltanto a partire da giovedì 28 novembre. In ogni caso, per via della Black Week, la quantità di prodotti in offerta disponibili è limitata nei punti vendita sul territorio nazionale.