Volantino Expert Tech to school: acquista un PC, in regalo una stampante

Back to school? Con il nuovo volantino Expert, valido fino al 4 settembre, arriva il “Tech to school", che offre un’opportunità unica: acquistando uno dei computer selezionati, in regalo una stampante multifunzione Wi-Fi e un abbonamento a Microsoft 365 Personal.

I computer che aderiscono alla promozione

A seconda del computer acquistato, cambierà il modello di stampante: la scelta è tra una Canon Pixma TS35511 multifunzione e una HP all-in-one Deskjet 4222E con 3 mesi di instant ink inclusi, entrambe dal valore di 128,90 euro. In tutti e due i casi, verrà regalato anche un abbonamento annuale a Microsoft 365 Personal, che include i principali programmi Office.

La selezione di computer aderenti alla promozione è davvero ampia, tra cui sono presenti anche diversi marchi noti: Asus, Acer, Lenovo, Microsoft, Samsung, HP e MSI tanto per citarne alcuni. Tra le migliori offerte, segnaliamo tre opportunità a 449 euro: il notebook Acer Aspire 3 euro, il PC Desktop HP e il notebook HP.

Ottimi anche i notebook Asus Vivobook e Lenovo Ideapad Flex 5 a 599 euro. Presente anche una selezione di computer dedicati al gaming: a 1.199 euro c’è l’Acer Nitro V 15, a 999 euro MSI Gaming Thin 15 e a 899 euro il Lenovo Gaming L0Q.

Il volantino Expert propone anche tante offerte di telefonia, tra cui Redmi Note 13 Pro a 249,90 euro e Samsung Galaxy A55 a 419,90 euro, smart TV, console ed elettrodomestici per la casa, incluso il climatizzatore Samsung a 399 euro per il quale è possibile usufruire delle detrazione del 50% o 65%. Ecco il nuovo volantino Expert da sfogliare:

Immagini

Le promozioni a volantino Expert sono valide fino al 4 settembre: sono numerosissime le offerte disponibili, per rientrare a scuola risparmiando.