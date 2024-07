Volantino Expert sottocosto: in offerta anche console e notebook gaming

Parte oggi, giovedì 25 luglio, il nuovo volantino Expert sottocosto: sarà valido fino al 3 agosto, ma i “sottoprezzi" di tanti prodotti dureranno fino al 7 agosto. Le categorie di articoli sono quelle di sempre: smartphone, tablet, computer, ma anche elettrodomestici e console.

Notebook, smartphone e console in offerta

Tra le migliori offerte proposte da Expert, c’è il notebook Asus Vivobook in sottocosto a 459 euro, con il 21% di sconto. Ottimo prezzo anche per iPhone 15 a 749 euro, con un risparmio di 69 euro sul prezzo originale. Chi cerca uno smartphone più economico ma comunque potente, Expert propone Honor 90 Lite a 169,90 euro (-16%).

Lato informatica, troviamo il tablet Lenovo M11 a 159 euro (sconto del 14%) e l’ottimo notebook MSI Gaming Cyborg a 999 euro, ben 210 euro in meno rispetto al prezzo di listino. Restando in tema gaming, troviamo in offerta anche Nintendo Switch a 269,90 euro (10% di sconto) e Xbox Series S con 3 mesi di Game Pass Ultimate a 249,90 euro.

Sfoglia qui il nuovo volantino Expert:

Immagini

Come anticipato, il volantino terminerà il 3 agosto, ma alcune promozioni resteranno attive fino al 7 agosto. Le offerte sono valide online e anche nei punti vendita Expert.