Volantino Expert: con l'Expertiversario, ricevi fino a 12 mesi di NOW gratis

Expert festeggia il proprio “Expertiversario" con un volantino, valido fino al 30 ottobre, ricchissimo di offerte e una promozione davvero interessante: acquistando uno tra i prodotti aderenti, sarà possibile ricevere fino a un anno di abbonamento NOW.

Le offerte dell’Expertiversario

Sono numerosissimi i prodotti che aderiscono alla promozione Expertiversario. Ad esempio, in evidenza, la catena ci propone: smart TV LED 65" a marchio TCL a 499 euro, che dà diritto a 6 mesi di abbonamento NOW; Oppo Reno 12FS a 299,90 euro (3 i mesi NOW in questo caso); notebook Lenovo Ideapad 3 a 599 euro (6 mesi di NOW inclusi).

Sono gli articoli più costosi che permettono di ricevere ben un anno di abbonamento NOW gratuito: è il caso dello smart TV LG OLED da 55" a 1.399 euro, dello smart TV Philips da 48" a 1.299 euro e del nuovissimo Motorola Razr 50 a 799,90 euro.

È possibile approfittare dell’anniversario di Expert fino al 30 ottobre; sarà possibile, acquistando uno dei prodotti selezionati, ricevere fino a un anno di abbonamento NOW, per guardare i migliori film, show e serie TV della piattaforma. La promozione è rivolta ai soli membri del programma fedeltà Club My Expert: puoi iscriverti gratuitamente.