Volantino Euronics, riparti con le offerte su smartphone, PC e smart TV

Back to school? No, back to Euronics: questo lo slogan del nuovo volantino, valido fino all’11 settembre, che oltre a offrire diverse offerte interessanti, propone anche la possibilità di acquistare prodotti e pagarli a gennaio 2025.

Le migliori offerte del volantino Euronics

Qualche offerta interessante? In prima pagina troviamo già le più succose. smart TV Hisense da 65" OLED a 599 euro, Samsung Galaxy A25 5G a 259 euro e Notebook Lenovo a 549 euro. In sconto anche iPhone: 15 PRO MAX a 1.249 euro, 15 Pro a 1.099 euro e 15 a 779 euro.

Da non perdere il Chromebook Acer a 189 euro, il notebook Acer Aspire 1 a 279 euro, il tablet Lenovo Tab M11 a 179 euro, Nintendo Switch a soli 279,99 euro e PlayStation 5 a 489,99 euro, con uno sconto dell’11%. Disponibili anche tantissimi elettrodomestici per la casa, dalle lavatrici ai frigoriferi.

Sfoglia qui il volantino Euronics:

Immagini

Il nuovo volantino Euronics è valido fino all’11 settembre: riparti con le offerte e gli acquisti li paghi a gennaio 2025.