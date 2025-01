Volantino Euronics, ci sono i super saldi: anche a rate con interessi zero

Anche Euronics si unisce ai saldi, lanciando i propri con un volantino valido fino al 22 gennaio. Tante offerte, in esclusiva per gli iscritti Star Club (a cui è possibile iscriversi gratis), acquistabili anche a interessi zero in 20 rate.

Non perdere i super saldi Euronics

Le offerte Euronics sono numerosissime. Tra le più interessanti, segnaliamo lo smart TV LED da 50" Samsung a soli 449 euro, con uno sconto del ben 36% (il prezzo precedente, infatti, era 699 euro).

Cerchi un nuovo smartphone? C’è Motorola moto g 84 a soli 199 euro, scontato del 29% (era 279 euro). Si tratta del modello con 8 GB di RAM, 256 GB di spazio di archiviazione, doppia fotocamera e batteria da 5000 mAh.

Un’altra ottima offerta è il notebook Lenovo, disponibile a soli 599 euro anziché 799 (sconto del 25%). Si tratta di un dispositivo dalle specifiche interessanti, con processore Intel Core i7, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD.

Sfoglia tutte le offerte:

Il volantino Euronics con i super saldi prosegue fino al 22 gennaio. Ricordiamo che la catena offre la possibilità di acquistare e pagare con interessi zero in 20 rate (TAN fisso 0% TAEG 6,95%). Maggiori informazioni sono disponibili tra le pagine del volantino e in tutti i punti vendita.