Volantino Euronics, che offerte per Halloween: anche a rate a tasso zero

Anche Euronics si prepara a festeggiare Halloween con il nuovo volantino Stardays – Offerta o Scherzetto?, valido fino al 31 ottobre. Come sempre, le offerte sono numerosissime e potrai approfittare del tasso zero: in 20 mesi, paghi a gennaio 2025.

Risparmia con le offerte di Halloween

Qualche offerta interessante? Euronics ci propone, in copertina, tre ottimi affari: smart TV Samsung LED da 65" a 599 euro (oppure in 20 rate da 20,95 euro); notebook Acer Aspire 3 a 549 euro (o 27,45 euro al mese); Motorola g54 a 159 euro anziché 249, in offerta.

A tasso zero anche iPhone 16 (48,95 euro) e iPhone 15 (39,95 euro), così come Apple Watch 10 GPS 46 mm a 24,45 euro mensili. Per quanto riguarda le offerte, invece, segnaliamo Realme 12x a 179 euro e il tablet Redmi Pad SE a 189 euro.

Se cerchi un nuovo PC, Euronics ha tantissime proposte per te. Acer Aspire 1 a 13,95 euro al mese, Lenovo a 24,95 euro oppure 32,45 euro (sempre a rate mensili). Interessante Samsung Galaxy Book 4 a 34,95 euro al mese, con Intel Core i7, 16 GB di RAM e 512 SSD.

Sfoglia qui il volantino Euronics:

Immagini

