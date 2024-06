Volantino Esselunga, ultimo giorno: offerte Tech da non perdere

In scadenza il volantino Esselunga ricco di offerte tech imperdibili. È il momento ideale per aggiornare i propri dispositivi con prodotti di alta qualità a prezzi vantaggiosi.

Tra le offerte più sorprendenti, spicca l’Android TV, proposta a un prezzo super competitivo. Questo dispositivo offre una visione eccezionale e funzionalità smart integrate, rendendolo un must-have per gli appassionati di tecnologia.

Immagini

Esselunga propone sconti su smartphone e accessori, come il Samsung Galaxy A15. Acquistando questo smartphone, è possibile ottenere uno speaker in omaggio a solo 1 euro, un’offerta ideale per chi desidera un dispositivo di ultima generazione senza spendere troppo.

Il volantino include anche elettrodomestici e prodotti per la casa, come aspirapolvere, microonde e macchine del caffè. Ad esempio, l’aspirapolvere senza filo è disponibile con uno sconto significativo, perfetto per mantenere la casa pulita facilmente.

Per gli amanti della musica, Esselunga offre cuffie a padiglione e speaker multiroom a prezzi competitivi, garantendo un’esperienza sonora immersiva di alta qualità.

Come Approfittare delle Offerte

Le promozioni sono valide fino ad esaurimento scorte e alcune potrebbero essere riservate ai possessori della carta fedeltà Fìdaty. È possibile consultare tutte le offerte sfogliando il volantino online sul sito ufficiale di Esselunga o visitando uno dei punti vendita aderenti.