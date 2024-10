Volantino Comet, che prezzo per Samsung Galaxy S24 Ultra: sotto i 1.000 euro

I possessori di Comet Mia, la tessera fedeltà di Comet, potranno fare ottimi affari questo autunno. Il nuovo volantino, valido fino al 9 ottobre, offre tantissimi prodotti in sconto per i titolari della carta, che può essere richiesta direttamente in negozio oppure online. Ecco le migliori offerte.

Quante offerte nel volantino Comet

La prima offerta da non perdere è Samsung Galaxy S24 Ultra a 999 euro, anziché 1.1199: uno tra i prezzi più bassi in circolazione. Ottimo anche il notebook HP 15S che puoi trovare a soli 549 euro invece di 549. Crolla anche Samsung Galaxy Z Flip 6, che da 1.399 scende a 1.299 euro, e Samsung Galaxy S23 FE a 399 euro invece di 499.

Tra gli smartphone più economici, Comet propone Xiaomi Redmi Note 13 Pro a 299 euro (invece di 399) e Oppo Reno 8T a 199 euro (era 249). Sconto anche per due ottimi tablet: Samsung Galaxy Tab S9 FE a 379 (anziché 549) e Xiaomi Redmi Pad SE a 149,90 euro (invece di 219,90 euro).

Sfoglia tutte le promozioni Comet:

Immagini

Il volantino Comet è disponibile fino al 9 ottobre, ma le promozioni sono riservate per i titolari di Comet Mia. Puoi richiedere la carta fedeltà in negozio oppure online; con Comet Mia accumuli punti facendo acquisti e per ogni 2 euro di spesa ricevi un punto.