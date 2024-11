Volantino Bricofer, 5.000 articoli dedicati al fai da te in offerta

Da Bricofer, fino al 17 novembre, è tempo di sconti: la catena ha ribassato i prezzi di ben cinquemila prodotti, fino a 25%. Sfogliamo alcune tra le migliori offerte.

Qualche offerta da non perdere

Nel nuovo volantino Bricofer, sono diversi gli articoli da tenere d’occhio. Come il set trapano avvitatore + avvitatore impulsi 18V a 149 euro (sconto del 16%) e la motosega 52CC con lunghezza della barra di 50 centimetri, a soli 129 euro (sconto del 33%).

Restando in tema attrezzatura, da Bricofer troverai il potatore telescopico da 80W a 79,90 euro e l’elettrosega 1800W a soli 59,90 euro. Tra gli altri prodotti in offerta, tante proposte per la casa eil giardino.

Sfoglia qui il volantino Bricofer:

Immagini

Tutte le offerte e promozioni Bricofer dedicate al fai da te saranno disponibili fino al 17 novembre: avete tempo ancora poco più di una settimana per approfittarne.