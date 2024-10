Voice Cloning: adesso l'IA clona le voci per truffarti

Come vi avevamo già anticipato, l’Intelligenza Artificiale non è solo nostra amica, ma anche uno strumento per realizzare truffe pericolose. Si tratta di una situazione concreta, rilevata dai maggiori esperti in cybersicurezza che hanno individuato raggiri critici che sfruttano una nuova tecnica chiamata Voice Cloning.

Questa tecnica è in grado di realizzare voci umane partendo da un breve campione realizzando così un deepfake vocale preciso e legato a quello reale. In altre parole, questa procedura è in grado di replicare una voce nei minimi particolari come tonalità di voce dialettale, errori nella pronuncia, caratteristiche particolari e molto altro ancora.

La notizia sarebbe anche bella se questa tecnologia fosse solo usata per scopi nobili. Al contrario, cybercriminali stanno già diffondendo pericolose truffe che sfruttano il Voice Cloning. Vediamo come potremmo cadere nell’ultima trovata dei criminali del web che hanno sempre come obiettivo quello di rubare il nostro denaro.

Voice Cloning: attenzione alla truffa che clona la tua voce

Se hai un social network attivo è facile per i cybercriminali recuperare un campione della tua voce da un video che hai pubblicato e creare un clone con la tecnica del Voice Cloning. Una volta generato un deepfake vocale possono farti dire qualsiasi cosa, arricchendo il messaggio vocale anche con emozioni.

In diversi Paesi diversi utenti hanno ricevuto messaggi vocali, sulle più famose app di messaggistica istantanea, che sembravano inviate da un famigliare. Con un tono di emergenza il deepfake vocale spiegava di essere in pericolo e di aver bisogno di denaro. Una pratica alquanto pericolosa e davvero “senza cuore”.

Come difendersi

Come puoi difenderti dal Voice Cloning. Purtroppo e per fortuna il nostro è un mondo connesso. Se da un lato è positivo, dall’altro è difficile proteggersi da possibili truffe online. Una cosa che puoi sicuramente fare è rendere i tuoi profili social privati così che solo chi conosci veramente può accedere ai tuoi contenuti.

La speranza è che il profilo di qualche tuo contatto non venga clonato così che poi i cybercriminali riescano ad accedere anche ai tuoi contenuti. Un altro modo per proteggersi da questo pericolo è evitare di fornire dati personali, come numero di telefono, email e indirizzo, a siti web sconosciuti o sui social.