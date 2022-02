Voglia di stile? Ecco la custodia GUCCI per AirPods Max

Non vi piace la classica custodia delle AirPods Max? Tranquilli: GUCCI ha la soluzione che fa per voi. Ha realizzato una cover di lusso per le cuffie Bluetooth di Apple per soli 980 dollari.

La cover di GUCCI che protegge le vostre AirPods Max… o viceversa

Le AirPods Max sono state introdotte nel 2020 come le prime cuffie over ear wireless con il marchio Apple e, sebbene offrano un'ottima qualità del suono, ad alcuni clienti non piace la controversa Smart Case. Se fate parte di questo gruppo, ora potete provare una custodia realizzata dal lussuoso marchio italiano GUCCI per soli $ 980.

L'azienda afferma che la sua custodia “Ophidia” per AirPods Max protegge le cuffie con elementi di design vintage e contemporaneo. Mentre la custodia Apple non ha trame o marchi di sorta, la custodia Gucci chiarisce che avete cuffie super costose con una custodia super costosa.

È in color beige ed è rivestita in neoprene e viscosa, che secondo la società sono materiali dal “basso impatto ambientale”. Ci sono dettagli in pelle marrone, la chiusura con bottone “Snap” con logo “GG” dorato e persino una tracolla regolabile in modo da poter trasportare i tuoi AirPods Max come se fossero una piccola borsetta.

“Gli oggetti lifestyle osservano la quotidianità attraverso l'obiettivo Gucci. Questa custodia per AirPods Max unisce vintage e contemporaneo attraverso i suoi elementi di design ispirati all'archivio. Giocando con il contrasto tra passato e presente, l'interno dell'accessorio è stampato con ‘Hodiernum'— una parola latina che significa ‘appartenente ai giorni nostri'. Una tracolla regolabile aggiunge una nota versatile con molteplici modi di indossare.'

Non è chiaro se la custodia Ophidia per AirPods Max abbia magneti come la Smart Case di Apple. I magneti vengono utilizzati per mettere le cuffie in modalità di sospensione in modo che la batteria non si scarichi quando le cuffie non sono in uso. In caso contrario, probabilmente dovrete ricaricare i vostri AirPods ogni 20 ore se utilizzate la cover di lusso.

La potete acquistare per 980 dollari sul sito Web dell'azienda, ma sappiate che GUCCI offre anche accessori per altri prodotti Apple. Ne comprerete una?