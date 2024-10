Voglia di Pixel 9? Google Store ha un regalo per voi

I nuovi Pixel di Google, mai come quest’anno, si pongono al vertice tra gli Android top di gamma. Da qui un interesse sempre maggiore verso i Pixel 9, da molti addetti ai lavori già ribattezzati come dei veri e propri iPhone con Android. E oggi, per chi si trova in dubbio se acquistare o meno i nuovi smartphone di Big G, c’è un valido motivo in più per proseguire: il regalo di Google Store.

Il negozio ufficiale di Google ha infatti lanciato delle nuove offerte esclusive su Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL. Inoltre, sono disponibili anche degli ottimi bundle con protagonisti i Pixel della precedente generazione: Pixel 8a, Pixel 8 e Pixel 8 Pro. Vediamo più in dettaglio di cosa si tratta.

Le offerte esclusive di Google Store sui Pixel 9

Il credito concesso da Google Store per l’acquisto dei nuovi Pixel sarà disponibile sul proprio account entro 24 ore dalla spedizione dell’ordine. Per riceverlo, occorre essere maggiorenni e avere un profilo Google Pay registrato nel Paese in cui è stato completato l’acquisto.

Per quanto riguarda invece il bundle, che coinvolge i modelli Pixel 8a, Pixel 8 e Pixel 8 Pro, occorre prima aggiungere al carrello uno dei tre telefoni appena citati, per poi selezionare gli auricolari Pixel Buds A Series.

Ipotizziamo ad esempio di voler approfittare dell’offerta sul Pixel 8a, ecco come procedere:

Vai alla pagina di Pixel 8a e fai clic su Acquista.

Seleziona il colore, lo spazio di archiviazione, se dare in permuta un vecchio dispositivo o meno, quindi premi su Aggiungi al carrello.

Nella nuova pagina che si apre, sotto Acquista altri accessori scorri in basso fino a trovare i Pixel Buds A-Series. Grazie all’offerta esclusiva di Google Store sono in regalo, anziché a 109 euro. Fai clic su Aggiungi per aggiungerli al carrello insieme a Pixel 8a.

Seleziona il colore che preferisci per gli auricolari, dopodiché premi su Aggiungi al carrello.

Torna ora nella parte superiore della pagina e fai clic su Vai al carrello.

Nella pagina di riepilogo del carrello vedrai un’ulteriore sorpresa. Oltre ai Pixel Buds A-Series in regalo, Pixel 8a non è più a prezzo pieno ma a 469 euro, il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni su Google Store, per un risparmio complessivo dunque di 189 euro (80 euro di sconto su Pixel 8a e 109 euro di sconto su Pixel Buds A-Series). Tutto quello che ti resta da fare è ora premere su Procedi con il pagamento.

Le offerte esclusive di Google Store terminano il 17 ottobre. Qui sotto, come riepilogo di quanto detto, ti lasciamo i link alle promozioni sui Pixel 9 e Pixel 8: