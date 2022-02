Vodafone V-Max, oltre la fibra c'è di più

Scegliere la fibra non più soltanto una questione di quantità. Tutt'altro. Nel momento in cui la fibra ottica ha iniziato a scorrere nelle vene della rete italiana di banda ultralarga, è iniziato un nuovo capitolo nel quale a fare la differenza è la qualità del servizio, della connessione, della strumentazione e dell'esperienza finale. Vodafone si fa ariete di questo slancio in avanti e con l'offerta Vodafone V-MAX scompagina tutti i paradigmi precedenti.

Basta osservare le caratteristiche dell'offerta, infatti, per capire come l'operatore vada oltre quanto messo in campo da tutti gli altri: non solo la GigaNetwork Vodafone è in grado di portare fino a 2,5 Gbps, ma copertura e servizio sono garantiti da soluzioni aggiuntive che nessun altro è oggi in grado di offrire.

Vodafone V-Max, la fibra che fa la differenza

L'importanza di avere la fibra in casa è ormai dettata dalle esigenze crescenti che l'ambiente domestico esprime: dagli streaming al gaming, passando per una moltitudine di device collegati, la sfera domotica, gli elettrodomestici intelligenti, gli assistenti vocali e quanto altro ancora. Ma al netto di un'offerta che solo una rete di qualità è in grado di garantire, ci sono anche altri aspetti che emergono come essenziali per fare la differenza nella propria esperienza online nel quotidiano. V-MAX è una risposta a questi tasselli mancanti, rendendo la fibra un servizio a tutto tondo.

La prima grande novità è nella mappatura dell'ambiente domestico in cerca di zone buie e angoli nei quali la rete non è in grado di arrivare. I motivi possono essere vari e tutti di natura strutturale: la distanza dalla Vodafone Station, nonché la presenza di muri e cemento armato in grado di schermare il segnale, sono tutti fattori in grado di limitare la portata del Wifi ed eventualmente oscurare il segnale in mansarde, stanze lontane, corridoi e angoli remoti nei quali si intende però dislocare magari il proprio angolo studio, la propria postazione di lavoro o il proprio arsenale di gioco. Pensa a tutto V-MAX: la casa viene mappata nel giro di poche settimane, dopodiché Vodafone invia uno o più extender (senza costi aggiuntivi) da poter sfruttare per ampliare la portata della Rete laddove la qualità non è all'altezza delle aspettative.

La seconda peculiarità è nella sinergia tra rete fissa e rete mobile: grazie al servizio Sempre Connessi, infatti, Vodafone invia una chiavetta internet da collegare alla Vodafone Station e ottemperare così ad eventuali momenti di buio sulla rete fissa. La chiavetta è in grado sia di fungere da ponte radio nel caso in cui la rete fissa avesse dei passaggi a vuoto (annullando quindi quasi del tutto le possibilità di down sui collegamenti), sia di portare la rete in casa immediatamente in attesa del tecnico che porterà l'allacciamento alla fibra. La chiavetta crea dunque una soluzione di backup affidabile e di alta qualità, in grado di lavorare in sinergia con la Vodafone Station per annullare ogni possibile interruzione del servizio e garantire a lavoro, studio e tempo libero quella continuità di cui necessitano.

Alla stabilità di una rete su GigaNetwork supportata da un router con Wifi 6, dunque, si aggiungono elementi ulteriori di garanzia in grado di coprire anche quegli elementi di disturbo che altri operatori devono giocoforza scontare: V-MAX fa la differenza superando gli ostacoli che il percorso può disseminare e di tutto ciò l'utente non dovrà minimamente preoccuparsi: penserà a tutto la Vodafone Station in totale autonomia.

V-MAX: quanto costa?

Sono due i piani tariffari disponibili: il primo (Internet Unlimited V-MAX a 32,90 euro al mese), contempla la semplice offerta fibra con tutti i vantaggi che il profilo V-MAX è in grado di garantire; il secondo (Family Plan V-MAX a 39,90 euro al mese), include una SIM con minuti, SMS e giga illimitati per portare con sé la propria connessione ovunque si vada.

Nessun costo aggiuntivo. E quando si dice “nessun costo aggiuntivo”, significa esattamente questo: nessun costo di attivazione, nessun vincolo minimo di permanenza, modem gratis, extender ulteriori gratuiti. Il piano tariffario desiderato si può attivare online nel giro di pochi minuti e senza alcun costo extra. Dulcis in fundo: Vodafone contempla, sotto entrambi i piani tariffari, il servizio Digital Privacy&Security per una protezione nativa da virus, furti di identità e sottrazione di dati personali, offrendo inoltre strumenti per il parental control nella navigazione online dei figli. A massima velocità, quindi, ma con il pieno controllo della situazione.