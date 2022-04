Vodafone: torna l'incubo degli aumenti, ecco a chi tocca

Vodafone, come solita ultimamente fare, per adeguarsi ai nuovi costi di mercato e di gestione sta aggiornando alcune offerte. Purtroppo ciò significa che alcuni suoi già clienti in questi giorni potranno essere raggiunti da una comunicazione dell'operatore che li avvisa di un futuro aumento.

È ciò che sta succedendo ad alcuni clienti Vodafone di rete fissa che non hanno abbinata una connessione internet. Perciò molti potranno tirare un sospiro di sollievo, visto che la maggioranza degli utenti che hanno attiva un'offerta di rete fissa è perché sfruttano la tecnologia della Fibra o dell'ADSL per navigare online.

Nondimeno, per tutti i clienti Single Pay, ovvero quelli che, avendo attiva un'offerta solo voce, subiranno la rimodulazione al rialzo, saranno comunque ricompensati da un premio che potrebbe risultare interessante per alcuni.

Scopriamo insieme cosa sta succedendo in Vodafone e tutti i dettagli su questi futuri nuovi aumenti relativi alle offerte solo voce dell'operatore telefonico anglosassone.

Vodafone aumenta di quasi 2 euro alcune offerte

In pratica, apportando questa rimodulazione, Vodafone ha deciso di aumentare di quasi 2 euro alcune offerte solo voce di rete fissa. Nello specifico, i clienti raggiunti dalla comunicazione ufficiale dell'operatore, a partire dall'8 giugno 2022 si vedranno addebitare 1,99 euro al mese in più sulla fattura. Per altri clienti, invece, questo aumento avrà decorrenza a partire dal mese di agosto 2022 con date personalizzate.

Perché Vodafone ha deciso di attuare questi aumenti nei confronti di alcune offerte di rete fissa senza connessione internet? Lo ha spiegato proprio l'operatore in occasione della comunicazione ufficiale inviata a tutti i clienti che subiranno queste rimodulazioni:

Per continuare a investire sulla rete e rispondere al meglio alle nuove esigenze di traffico, il costo di alcune offerte di telefonia fissa aumenterà di 1,99 euro al mese.

Ricordiamo che questi clienti potranno esercitare il loro diritto di recesso prima dell'entrata in vigore di questi aumenti. Le condizioni e tutti i dettagli per poterlo fare sono stati spiegati dall'operatore nel messaggio inviato e alla sezione “Vodafone Informa” sulla sua pagina web ufficiale:

Se non la accetteranno, ai sensi dell'art. 98 septies decies, comma 5 del Decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, della Delibera 519/15/CONS e delle Condizioni Generali di Contratto, potranno recedere dal contratto o passare ad altro operatore mantenendo il loro numero senza penali né costi di disattivazione fino all’ultimo giorno di validità delle precedenti condizioni, indicato nella stessa comunicazione, specificando come causale del recesso “modifica delle condizioni contrattuali”.

Potranno esercitare il diritto di recesso, senza costi aggiuntivi diversi da quelli eventualmente legati al metodo scelto, su voda.it/disdettalineafissa, nei negozi Vodafone, inviando una raccomandata A/R a Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 – 10015 Ivrea (TO), scrivendo via PEC a disdette@vodafone.pec.it o chiamando il 190, specificando la causale sopraindicata.

Potranno infine scegliere se pagare le eventuali rate residue del costo di attivazione e/o del/i dispositivo/i associato/i a tale offerta in un’unica soluzione o con la stessa cadenza e con lo stesso metodo di pagamento precedentemente indicati, comunicandolo nella richiesta di recesso.

Il premio promesso

Vodafone, per venire incontro ai clienti impattati da questa rimodulazione, ha pensato ad alcuni premi. Tra questi ci sono 9 mesi di canone gratuito con assistenza stradale in Italia per tutti i già clienti Telepass Family.

Invece, a chi non è già cliente Telepass, Vodafone offre 9 mesi di canone gratuito di Telepass Family e 9 mesi di assistenza stradale gratuita in Italia. Tutti coloro che riceveranno questo regalo, potranno attivarlo direttamente alla pagina dell'operatore indicata in fattura alla voce rimodulazioni.

Concludiamo ricordando la simpatica iniziativa di Vodafone con Carta Nazionale Giovani. L'operatore, aderendo a questa iniziativa permette a molti ragazzi fino ai 35 anni di età di accedere a diversi benefit oltre a tariffe scontate per la navigazione solo dati in mobilità.