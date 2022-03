Vodafone offre tanti sconti con Carta Giovani Nazionale

Vodafone ha da poco annunciato che grazie alla Carta Giovani Nazionale proporrà due delle sue offerte a un prezzo scontatissimo. Rivolta ai giovani, questa iniziativa permetterà loro di sottoscrivere due piani dati con una formula decisamente vantaggiosa.

Ricordiamo che Carta Giovani Nazionale è uno strumento digitale per le ragazze e i ragazzi di età compresa tra i 18 e i 35 anni residenti in Italia. Permette loro l'accesso agevolato a beni, servizi, esperienze e opportunità. Ecco come è stata spiegata in un comunicato ufficiale sul portale dedicato:

Carta Giovani Nazionale ha un obiettivo ambizioso: facilitare la vita dei giovani, e creare nuove occasioni di crescita. La strada è appena cominciata con le prime cinquanta aziende partner, ma il viaggio sarà ricco di sorprese, novità e condivisioni.

I partner di Carta Giovani Nazionale sono le aziende pubbliche e private, le Istituzioni e i brand internazionali che, aderendo al progetto, propongono esperienze e vantaggi dedicati ai giovani in ogni ambito della vita quotidiana: casa, energia, viaggi, tempo libero, sport, cultura, stili green, mobilità sostenibile, formazione, opportunità professionali in Italia e in Europa.

Tra questi partner oggi troviamo anche Vodafone Italia che ha deciso di aderire a questa interessante iniziativa. Il vantaggio offerto riguarda due ricchi bundle appartenenti alla famiglia Giga Speed. In particolare, parliamo di Giga Speed 50 e Giga Speed 100. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone Giga Speed scontate grazie a Carta Giovani Nazionale

Come già anticipato, Vodafone ha deciso di promuovere questa iniziativa aderendo a Carta Giovani Nazionale. In questo modo è entrata ufficialmente tra i vantaggi promessi da chi può accedere a questo strumento digitale.

All'atto pratico, tutti i giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, potranno recarsi presso un negozio Vodafone aderente e attivare una delle due offerte solo dati della famiglia Giga Speed.

Nello specifico, presentando un documento di identità che attesti l'età, è possibile attivare: