Vodafone Silver: winback con minuti Esteri a 6,99€

Vodafone proprio come Very, sta inoltrando ad alcuni suoi ex clienti un SMS con la proposta di rientro con la sua nuova PROMO winback Silver a meno di 7 euro mensili. Questa tariffa, dunque, è attivabile esclusivamente da chi ha ricevuto il messaggio.

Vodafone Silver: i dettagli

La promozione Silver offre minuti illimitati verso tutti i gestori sia mobili che fissi in tutta Italia, SMS senza limiti e verso qualsiasi operatore e 100 Giga di internet in 4,5G. Il tutto a soli 6,99 euro mensili con rinnovo anche tramite carta di credito o conto corrente grazie al servizio Smart Pay.

Il messaggio inoltrato ad alcuni ex clienti Vodafone è simile a questo:

Torna in Vodafone! Solo per te 100 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 6.99 euro al mese. Costo SIM GRATIS e attivazione 0.01 euro! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo su voda.it/web12. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web12 entro il 18/08

Questa tariffa include anche 300 minuti Esteri verso tutti i numeri mobili e fissi di Argentina, Austria, Bangladesh, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina, Colombia, Repubblica Ceca, Danimarca, Repubblica Dominicana, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, India, Irlanda, Malta, Messico, Paesi Bassi, Norvegia, Pakistan, Peru, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti. I minuti sono inclusi anche verso i fissi di Australia, Brasile, Israele e Marocco.

Oltre a questo quantitativo ci sono anche 100 minuti verso i numeri fissi e mobili di Bolivia, Cile, Ecuador, Egitto, Filippine, Sri Lanka, Nigeria, Turchia, Venezuela e verso numeri fissi del Brasile. Per concludere, sono inclusi anche 1000 minuti verso numeri Vodafone Albania e minuti di chiamate senza limiti verso Vodafone Romania.

Costi ed altro

L’attivazione della Silver ha un contributo iniziale pari a 0,01 euro una tantum ed è possibile rientrare in Vodafone fino al 18 Agosto 2022. Il costo della SIM, invece, è GRATIS.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.