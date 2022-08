Very: PROMO winback con 70GB a 5,99€, ecco come

Very, second brand dell’operatore arancione, sta inviando in queste ore alcuni SMS winback ad alcuni suoi ex clienti per proporre loro una PROMO esclusiva a meno di 6 euro al mese. La promo che vedremo di seguito è dunque solo attivabile solo da chi ha ricevuto il messaggio di rientro.

Very Winback: i dettagli della PROMO

La tariffa proposta tramite SMS winback prevede 70 Giga di traffico dati in 4G con velocità bloccata a 30 Mbps in download e upload sulla Top Quality Network di WINDTRE, minuti illimitati di chiamate verso tutti i gestori sia mobili e fissi senza scatto alla risposta e SMS sempre senza limiti e verso qualsiasi carrier. Il tutto a soli 5,99 euro ogni mese. Anche in questo caso, la promozione prevede l’iniziativa Cashback che regala di fatto una mensilità in omaggio. Inoltre, con il canone mensile troviamo anche 5,5 Giga da utilizzare in roaming in tutta Europa. L’offerta oltre ai dati in UE include anche i servizi di reperibilità Ti ho cercato e RingMe. Inoltre, c’è anche la possibilità di navigare gratuitamente in modalità hotspot senza costi aggiuntivi.

Il messaggio di rientro arrivato in queste ore ad alcuni ex clienti Very è il seguente:

Per te 70 Giga, minuti e SMS illimitati a soli 5,99 euro al mese se passi a Very entro il 24/08. In più una ricarica omaggio con la promo Cashback! Attivazione e SIM Gratis online. Info e condizioni solo su verymobile.it/promo-v

Questa offerta, come già ribadito, è disponibile solo per chi ha ricevuto il messaggio. Per tutti gli altri sono a disposizione altre promo interessanti visualizzabili cliccando il bottone qui sotto:

Costi ed altro

La promozione winback è attivabile previa ricezione dell’SMS solo entro il 24 Agosto 2022. Inoltre, il costo per la spedizione della SIM e quello relativo all’attivazione sono entrambi GRATUITI.

