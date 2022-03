Vodafone regala 6 mesi gratis con minuti, SMS e Giga 5G illimitati

Nuova bomba Vodafone che sta regalando 6 mesi gratis di minuti, SMS e Giga sotto copertura 5G, quindi alla massima velocità disponibile, illimitati. Niente limiti quindi, nemmeno per navigare, guardare i propri film e serie TV streaming o giocare in multiplayer online. Insomma tutto questo a 0 euro mensili e senza costi di attivazione una tantum.

Hai capito proprio bene, Vodafone ha deciso di mettere in palio un regalo con i fiocchi. Purtroppo però questa iniziativa rientra tra le promozioni “one shot” della gamma Infinito. Quindi solo i clienti dell'operatore, e non tutti, con un'offerta mobile attiva potranno accedere a questo bundle.

L'iniziativa è disponibile per alcuni clienti Vodafone selezionati e sarà attivabile solo presso alcuni punti vendita aderenti. Insomma, per i fortunati che hanno questa opportunità si prevedono 6 mesi davvero senza limiti.

Vodafone Infinito in regalo: 6 mesi gratis e con 5G incluso

Vodafone ha lanciato da poco un'iniziativa davvero speciale che vede alcuni clienti selezionati come destinatari della promo Infinito con 5G incluso e tutto illimitato a costo zero. In pratica, il canone mensile è completamente gratuito, regalato dall'operatore, così come l'attivazione della promozione è completamente gratis. Ecco cosa include questo ricco bundle:

minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; Giga illimitati di traffico dati in Italia anche in 5G alla massima velocità in download e in upload disponibile.

L'attivazione di questa promozione non prevede alcun costo aggiuntivo di attivazione o di retrocessione. Basterà solo aderire all'iniziativa in corso per avere 6 mesi tutto illimitato completamente gratis a 0 euro al mese.

La promozione include, come già specificato più volte, la navigazione sotto copertura 5G inclusa.

Una volta conclusi i mesi in omaggio, la promo si disattiverà automaticamente e l'utente continuerà a pagare il canone mensile della sua offerta mobile attiva.

Sembra proprio che tutti i clienti destinatari della promo Infinito, in regalo, potranno anche attivare la proposta di Vodafone che regala 3 mesi di Netflix gratis, ma c'è tempo solo fino a oggi 2 marzo 2022.