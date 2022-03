Vodafone offre 3 mesi di Netflix gratis a tutti i clienti fino a domani

In promozione ancora fino a domani 2 marzo 2022, Vodafone regala 3 mesi di Netflix a tutti i clienti Infinito. L'offerta è attivabile anche se si dispone già di un abbonamento a Netflix e permette di aggiungere i mesi gratuiti alla propria iscrizione.

Il piano Infinito, in promozione a 24,99 euro al mese, è l'ideale per condividere foto e video sui social, oltre a guardare film e serie TV in streaming in alta definizione. È possibile attivarlo anche online e, una volta fatto, si riceveranno immediatamente i 3 mesi gratuiti di Netflix.

Vodafone: cosa include il piano Infinito e come attivare i 3 mesi gratis di Netflix

Vodafone Infinito ha un costo di attivazione di 6,99 euro e permette di usufruire dei seguenti vantaggi:

Giga, minuti e SMS illimitati con velocità fino a 10 Mbps

Minuti illimitati verso i paesi dell'Unione Europea

1000 minuti verso i paesi extra Unione Europea

1 GB di roaming nei paesi extra Unione Europea

Piano Standard Netflix 3 mesi

Top service incluso

Una volta attiva l'offerta, basta entrare nell'app My Vodafone per associare il proprio account Netflix e ricevere i 3 mesi inclusi del piano Standard. Se disponete di un piano diverso dallo Standard, la durata della promozione varierà in promozione al costo mensile del vostro piano.

Ricordiamo che il piano Standard permette di vedere i programmi di Netflix in HD fino a due schermi in contemporanea. I 3 mesi gratuiti possono essere attivati entro il 22 marzo 2022: quindi, è bene farlo il prima possibile per non rischiare di perdere la promozione.

Se invece non disponete ancora di un account Netflix e volete approfittare dell'occasione per provarlo gratuitamente il procedimento è molto simile: aprite l'app My Vodafone, effettuate l'accesso con le vostre credenziali e qui verrete reindirizzati all'attivazione dei mesi gratuiti e alla creazione dell'account.

Al termine dei 3 mesi, l'abbonamento si rinnoverà automaticamente, a meno che non decidiate di disabilitare l'opzione prima della scadenza.

Insomma, se siete clienti Vodafone Infinito o siete interessati ad attivare il piano, in offerta a soli 24,99 euro al mese, non perdete l'occasione di ricevere i 3 mesi gratis di abbonamento a Netflix, per poter godere delle serie originali, dei programmi televisivi e dei grandi film in streaming della nota piattaforma!