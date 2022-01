Vodafone PROMO ONLINE: Internet Unlimited a 24,90€

La PROMO Internet Unlimited di Vodafone continua ad essere attivabile SOLO ONLINE con il pacchetto contenente le chiamate illimitate. La scadenza, questa volta, è stata portata al 16 Gennaio 2022.

Questa tariffa per avere internet illimitato a casa è sicuramente una delle più interessanti e allo stesso tempo convenienti presenti in questo periodo tra i vari gestori.

PROMO Internet Unlimited: i dettagli della tariffa Vodafone

Come abbiamo detto poc'anzi, questa offerta, attivabile solo ONLINE, è completamente priva di vincoli! Nello specifico, la promo Base offre internet illimitato a casa in ADSL, Fibra Misto Rame o FTTH a seconda della copertura, Modem con Wi-Fi 6 (solo per FTTH) e chiamate senza limiti verso tutti dal fisso. Il tutto per un canone mensile di soli 24,90 euro, anziché 29,90€.

La velocità massima raggiungibile grazie alla GigaNetwork Fibra di Vodafone è pari a 2,5 Gigabit al secondo in download e 200 Mbps in upload.

Questa promozione è disponibile, previa verifica della copertura, in tre diverse tecnologie allo stesso prezzo mensile. Il Modem incluso gratuitamente in comodato d'uso comprende sempre il software Wi-Fi Optimizer.

L'opzione inclusa nell'apparato permette di ottimizzare al meglio la propria connessione a seconda dei dispositivi connessi alla Vodafone Station.

L'offerta in questione, prorogata da poco, offre la possibilità di disdire il contratto senza vincoli grazie all'iniziativa Vodafone Open. Inoltre, è possibile esercitare il diritto di recesso oppure il cambio gestore in qualsiasi momento. In questi casi, sarà necessario restituire l'apparato entro 30 giorni per non incorrere nel pagamento della Station.

Costi ed altro

Vodafone Internet Unlimited con le chiamate illimitate GRATIS in promo solo ONLINE è attualmente disponibile fino al 16 Gennaio 2022 senza nessun costo di attivazione. Inoltre, la spedizione del Modem presso la propria abitazione è completamente a carico dell'operatore rosso.

Se stai cercando una connessione affidabile per la tua casa non ti resta che scegliere questa soluzione di Vodafone!