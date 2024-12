Vodafone: la richiestissima offerta da 6,99€ è disponibile solo per pochi giorni

Vodafone, in questa seconda metà di dicembre, ha dato il via ad una nuova campagna winback per recuperare alcuni ex clienti passati ad un altro operatore.

L’offerta Vodafone Silver, nello specifico, ha un costo mensile di 6,99 euro ed include 100 Giga di traffico dati in 5G, minuti illimitati verso numeri nazionali e internazionali selezionati, più gli SMS illimitati.

Come attivare l’offerta Vodafone Silver

Questa tariffa di Vodafone è riservata esclusivamente a chi riceve l’SMS informativo dal reparto commerciale, contenente anche una scadenza personalizzata entro cui procedere con l’attivazione. In alcuni casi, il prezzo mensile può variare leggermente: per alcuni utenti è infatti disponibile una versione dell’offerta a 7,99 euro al mese ma con la medesima configurazione.

L’attivazione dell’offerta Vodafone Silver è possibile sia online e sia nei negozi autorizzati. Chi opta per la modalità online può seguire il link fornito nell’SMS, inserire il proprio numero e ricevere un codice di verifica per completare l’operazione. La SIM viene spedita gratuitamente e l’acquisto può essere eseguito con carta di credito o IBAN. In negozio, invece, è sufficiente presentare il messaggio ricevuto entro la scadenza indicata.

Vodafone Silver offre un pacchetto completo: oltre a quanto specificato all’inizio, include minuti illimitati verso i numeri della rete Vodafone Romania ed ulteriori 1000 minuti verso Vodafone Albania. Sono poi compresi 300 minuti per contattare utenti di diversi paesi come Francia, Germania, USA, e 100 minuti per altre destinazioni tra cui Brasile e Nigeria. Queste opzioni aggiuntive vanno incontro a chiunque abbia esigenze di comunicazione sia a livello nazionale che internazionale.

Per il cliente è richiesta una spesa iniziale di 9 euro, comprensiva della prima mensilità e di 2,01 euro per l’attivazione, mentre il prezzo della SIM è gratuito. Vodafone dimostra così di voler incentivare il ritorno dei suoi ex utenti con un’offerta particolarmente vantaggiosa, estremamente flessibile e di facile accesso per il pubblico interessato.