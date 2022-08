Vodafone Internet Unlimited V-MAX: TUTTO a 32,90€

La Vodafone Internet Unlimited V-MAX di Vodafone è la promo contenente internet illimitato a casa con una chiavetta dati che funziona da backup in caso di disconnessione del Modem. Oltre alla seconda rete tramite SIM internet è possibile richiedere il Super Wi-Fi Extender per ampliare la copertura in tutta la casa.

Vediamo dunque nello specifico cosa comprende la tariffa disponibile in queste ore a meno di 33 euro mensili.

Vodafone Internet Unlimited V-MAX: i dettagli della tariffa

L’offerta in questione prevede internet flat 24 ore su 24 a 2.5 Gigabit al secondo nelle tecnologie ADSL, Fibra Misto Rame o FTTH, Modem in comodato d’uso gratuito con tecnologia Wi-Fi 6 per FTTH o Wi-Fi 5 in ADSL ed FTTC e Wi-Fi Optimizer, chiamate illimitate e senza scatto alla risposta verso qualsiasi gestore mobile e fisso con inclusa la chiavetta Vodafone Sempre Connessi Backup 4G. Tutto questo a 32,90 euro ogni mese, invece di 34,90€.

Tra le opzioni troviamo anche l’installazione del servizio da parte di un tecnico Vodafone che valuterà se installare o meno il Super Wi-Fi Extender adatto a casa su più piani.

Incluso nel canone c’è anche l’opzione Rete Sicura Family che permette di evitare attacchi hacker ai vostri dispositivi. Oltre a questo c’è anche il Parental Control che consente una navigazione senza rischi anche per i vostri figli.

Costi ed altro

Attivare la promozione è davvero semplicissimo. Basterà fare click qui. L’attivazione è completamente gratuita e la spedizione del Modem e della chiavetta di backup sono anch’esse prive di costi.

La tariffa non ha alcun vincoli di permanenza contrattuale. In caso di recesso o cambio gestore, sarà necessario restituire gli apparati forniti in comodato d’uso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.