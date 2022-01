Vodafone: Fibra proposta in queste ore a 19,90€

Vodafone in queste ore sta proponendo una promozione per convincere la propria clientela mobile ad attivare la Fibra Internet Unlimited ad prezzo davvero scontato! Questo anche alla luce della nuova offerta aggressiva lanciata da Iliad.

Vodafone Fibra: PROMO a meno di 20 euro al mese

La tariffa proposta tramite SMS permette di attivare internet a casa in ADSL, FTTC o FTTH ad un costo mensile pari a soli 19,90 euro. Vediamo il messaggio inviato dall'operatore rosso in queste ore:

Caro cliente, ti offriamo Internet a casa a 22,90 euro al mese senza vincoli e senza costi costi di attivazione! E in più scopri come avere giga illimitati sul tuo cellulare e Netflix. Chiama subito il 180 gratis per info e attivazione! In alternativa visita un voda.it/negoziovodafone entro il 31 Gennaio 2022

Questa promozione offre internet senza limiti fino a 2,5 Gigabit in FTTH grazie alla Giga Network Fibra di Vodafone e modem incluso senza costi aggiuntivi. La Vodafone Station viene recapitata a casa GRATUITAMENTE con Wi-Fi 6 in caso di tecnologia Fiber To The Home, mentre, con il Wi-Fi 5 nelle altre tecnologie.

Costi di attivazione

L'offerta è PRIVA di vincoli ma soprattutto non prevede alcun costo di attivazione iniziale, come ad esempio viene richiesto attivando la Fibra del quarto operatore italiano.