Iliad Fibra: fino a 5 Gbit/s a soli 15,99€ al mese PER SEMPRE

Ci siamo: la conferenza è finita da pochi minuti e Iliad ha appena svelato ufficialmente la sua linea di rete fissa. Ora sarà possibile scegliere e usufruire dela fibra del noto provider virtuale che, stando a quanto dichiarato, costerà solo 15,99€ e sarà possibile usufruire della velocità di 5 GBIT/S, anche se con alcune riserve. Vediamola nel dettaglio.

Iliad: la fibra veloce, potente e dal prezzo contenuto

Dopo soli tre anni dal debutto italiano, il provider virtuale ha appena ufficializzato la sua rete fissa nel Paese nostrano. L'azienda ha anche ricordato che ha conquistato la fiducia di 8,5 milioni di utenti e adesso è pronta per conquistarne di nuovi con la sua fibra ultra-veloce. Ci troviamo in un periodo storico dove le bollette per le utenze aumentano a dismisura: ecco quindi che Iliad decide di fare un passo inverso, schierandosi dalla parte del consumatore. Vediamo le caratteristiche di questa nuova proposta.

La fibra di Iliad: caratteristiche

Parliamo di numeri: la fibra può raggiungere picchi in download fino a 5 Gbit/s e in upload fino a 700 Mbit/s. Se si sceglie il servizio 100% FTTH, la compagnia assicura che ci sarà sempre la miglior tecnologia disponibile alla propria abitazione/ufficio. Iliad vuole un mondo senza connessioni in rame ed è per questo che sta lavorando sodo per portare ovunque la banda ultralarga.

Parliamo poi della Iliadbox, il router ufficiale della società, sviluppato dal team di Ricerca e Sviluppo, sia sul lato hardware che software. Non di meno, l'azienda ha deciso di combattere e contrstare l'obsolescenza programmata: ecco perché prodotto è in grado di durare almeno 10 anni, secondo quanto si legge.

Ecco l'offerta nel dettaglio:

15,99 € al mese per gli utenti che dispongono già di una SIM Iliad mobile con pagamento automatico.

al mese per gli utenti che dispongono già di una SIM Iliad mobile con pagamento automatico. Per tutti gli altri, 23,99 € al mese.

Segnaliamo che questo prezzo è “per sempre”, senza sorprese o vincoli di varia natura.

La velocità arriva fino a 5 Gbit/s in download , 700 Mbit/s in upload;

, 700 Mbit/s in upload; Il router iliadbox è in comodato d’uso ma non ha costi;

Ci sono minuti illimitati verso fissi e mobili in tutto il Paese e verso l'estero (fino a 60 nazioni).

Dulcis in fundo, la compagnia ha presentato anche un WiFi Extender che dona in locazione agli utenti a 1,99€ al mese: permette di avere la connessione Wi-Fi in tutte le stanze e i piani di un'abitazione/palazzo.

Ecco come ha commentato l'arrivo della fibra l'Amministratore Delegato di Iliad, Benedetto Levi:

Da mesi riceviamo tantissime richieste da parte dei nostri utenti mobili di lanciare un’offerta in fibra, perché stufi della mancanza di trasparenza di questo mercato. Sono davvero contento di portare oggi nella fibra la stessa trasparenza e qualità che contraddistinguono da sempre le nostre offerte mobili. Una connessione in fibra ultra veloce a un prezzo accessibile potrà semplificare la vita a milioni di persone e dare quella spinta verso la digitalizzazione di cui il Paese ha tanto bisogno.

Si può attivare da oggi, martedì 25 maggio sia sul sito di Iliad che su una delle Simbox presenti sul territorio.