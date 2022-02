Vodafone: Fibra a 24,90€ con Buono Amazon da 50€

La promozione per avere la Fibra con la qualità Vodafone offre ora anche 50 euro di Buono Amazon. Attenzione che l'offerta in questione scado DOMANI!

Vodafone Fibra: ora con Buono Amazon

La tariffa per avere internet a casa è sempre la classica e prevede la connessione illimitata fino a 2,5 Gigabit al secondo in download con tecnologia FTTH, Modem incluso con opzione Wi-Fi Optimizer e chiamate senza limiti e senza scatto alla risposta dal fisso verso tutti i gestori in esclusiva online. Il tutto per 24,90 euro al mese, anziché di 29,90€.

Oltre a tutto questo, solo fino a domani, incluso nel costo mensile troviamo anche un voucher Amazon del valore di 50 euro per chi attiva la Internet Unlimited con qualsiasi copertura.

Il buono sconto spendibile sull'e-commerce di Jeff Bezos verrà recapitato tramite mail entro 45 giorni dall'attivazione della promozione.

Questa offerta non prevede alcun vincolo di permanenza contrattuale. In caso di cambio gestore o disdetta, sarà necessario restituire a Vodafone il Modem fornito in comodato d'uso gratuito.

Costi ed altro

Il costo di attivazione non è previsto per questa interessante promozione in scadenza nelle prossime ore, salvo eventuali proroghe. Inoltre, anche la spedizione a casa del Modem è completamente a carico dell'operatore rosso.

Insomma, per attivare la promo non dovrai spendere un centesimo!