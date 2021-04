Per avere la Fibra di Vodafone ad un prezzo del tutto speciale bisogna approfittare della possibilità di contattare online l’azienda, accedendo così all’offerta riservata per quanti hanno la possibilità di acquisire dal Web la propria nuova connettività. La facilità è estrema, l’occasione è unica: è sufficiente passare attraverso questa pagina.

Fibra Vodafone

Gli estremi dell’offerta sono del tutto chiari. Anzitutto non c’è alcun costo di attivazione e nessun costo di disattivazione: si entra e si esce senza ostacolo alcuno. La velocità nominale è pari a 1Gbps e l’offerta include chiamate illimitate da telefono fisso verso fissi e mobili nazionali.

Il prezzo è pari a 29,9 euro al mese, con un importante marchio di qualità sull’offerta: si tratta del “bollino verde” dell’AGCOM, ossia l’assicurazione per cui la rete utilizzata è completamente in fibra ottica. Una vera FTTH che ti porta il massimo della velocità direttamente in casa, insomma, al servizio di DaD, gaming, streaming, videochiamate, smart working e quant’altro. Netflix, Twitch, DAZN, Skype, Meet, tutto senza più il limite di una banda insufficiente o di colli di bottiglia insuperabili.

