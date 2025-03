Vodafone, due offerte per convincervi a tornare: si parte da 6,99€

Vodafone, durante il mese di marzo, sta continuando a proporre due delle sue tariffe più competitive: parliamo delle offerte Silver 5G Fire e Silver 5G Space.

Queste promozioni, disponibili online con attivazione diretta, sono pensate per nuovi ed ex clienti che desiderano effettuare il passaggio a Vodafone con portabilità del numero da determinati operatori, con prezzi che partono da 6,99 euro al mese e costi di attivazione azzerati.

Offerte Vodafone Silver 5G Fire e Silver 5G Space: quanto costano e chi può attivarle

L’offerta Vodafone Silver 5G Fire, al costo di 6,99 euro mensili, include minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati e 100 GB di traffico internet in 5G. Per attivarla, è necessario provenire da operatori come Iliad, Coop Voce o Poste Mobile, mentre non è disponibile per chi arriva da operatori semivirtuali come Ho Mobile, Kena o Very Mobile. Il pagamento può essere effettuato tramite addebito sul credito residuo o con la modalità Smart Pay, che prevede l’uso di carta di credito, conto corrente o carta prepagata.

La seconda alternativa, ossia, l’offerta Vodafone Silver 5G Space, prevede invece un pacchetto più ricco al prezzo di 11,99 euro al mese, con minuti ed SMS illimitati e 150 GB di traffico internet in 5G. Per ottenere i 150 GB è necessario optare per il pagamento tramite Smart Pay; in caso contrario, il traffico mensile scenderebbe a 100 GB, mantenendo invariato il prezzo. Questa offerta è riservata a chi porta il proprio numero da TIM, Wind Tre, Kena o Very Mobile.

Entrambe le proposte beneficiano della recente integrazione tra Vodafone Italia e Fastweb, a seguito dell’acquisizione da parte del gruppo svizzero Swisscom, annunciata a gennaio 2025. Per maggiori informazioni su questa e su tutte le altre offerte Vodafone attualmente disponibili, vi invitiamo come sempre a consultare il sito ufficiale dell’operatore.