Vodafone Bronze: PROMO winback con 50GB a soli 7€

Vodafone oltre alla Silver che abbiamo visto qualche giorno fa, sta proponendo ad alcuni suoi ex clienti anche la PROMO Bronze a soli 7 euro mensili disponibile solo in portabilità.

Vodafone Bronze : i dettagli

La tariffa di rientro di Vodafone offre minuti senza limiti di chiamate verso qualsiasi gestore sia mobile che fisso in Italia, SMS illimitati e verso tutti e 50 Giga di traffico dati in 4G. Tutto questo a soli 7 euro ogni mese. La promozione è attivabile solo dai clienti che hanno ricevuto un SMS simile a questo:

Torna in Vodafone! Solo per te 50 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7 euro al mese. Costo SIM e attivazione GRATIS! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo su voda.it/wdb10. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/wdb10 entro il 18/08

Il canone mensile viene addebitato su credito residuo. In realtà è possibile richiedere la possibilità di rinnovare in automatico la propria promozione grazie al servizio Smart Pay. La promo include anche i servizi di reperibilità Chiamami & Recall, oltre alla navigazione gratuita in modalità hotspot.

Questa tariffa include preattivata l’opzione Smart Passport+. Questo addon include 60 minuti verso l’Estero e 500MB di internet ogni giorno da utilizzare in Svizzera, Turchia, Albania, Principato di Monaco, San Marino e negli Stati Uniti d’America. Il costo è di 3 euro al mese e viene addebitato solo in caso di utilizzo.

Costi ed altro

Come potete leggere dal messaggio arrivato ad un cliente che abbiamo riportato poche righe sopra, il costo di attivazione e quello relativo alla SIM sono completamente gratuiti. Per aderire alla promozione è necessario accedere al link entro il 18 Agosto 2022.

