Vivobook Flip S14, solo 699€ su Amazon: laptop e tablet, il meglio dei due mondi

Scheda tecnica impressionante e versatilità praticamente senza confini. Sono questi i punti di forza che rendono l’Asus Vivobook Flip S14 uno dei migliori laptop convertibili sul mercato: oggi è il protagonista di un’offerta a tempo limitato di Amazon, che ne porta il prezzo a soli 699€.

Equipaggiato con il processore Intel Core i5 di 13a generazione (i5-1335U) e 8GB di RAM, offre prestazioni solide per il multitasking, con una velocità di clock che arriva fino a 4.60GHz, rendendolo perfetto per chi lavora con più applicazioni aperte contemporaneamente.

Il display touchscreen da 14 pollici con risoluzione Full HD è ottimo. Supporta la modalità flip a 360°, consentendo di utilizzare il laptop anche come tablet. Questa flessibilità lo rende ideale per chi cerca un dispositivo 2-in-1 da usare sia per il lavoro che per l’intrattenimento.

Lo storage SSD PCIe da 512GB garantisce non solo velocità di caricamento, ma anche uno spazio ampio per archiviare file e contenuti multimediali. Il design del Vivobook è leggero e realizzato in alluminio, con un peso complessivo di circa 1,4 kg, il che lo rende estremamente portatile.

Tra le altre caratteristiche, troviamo un robusto arsenale di porte: USB-A e USB-C, HDMI 2.1, e un jack per le cuffie. Inoltre, il laptop è dotato di Wi-Fi 6 per connessioni rapide e affidabili. Non perdere questa offerta: fallo subito tuo a meno di 700€ (anche a rate).