Pochi giorni fa, il produttore cinese di cellulari Vivo ha annunciato la serie X60 per l'Europa. Oltre a questi smartphone di punta, la società ha anche presentato due dispositivi economici, ovvero l'Y72 5G e l'Y52 5G.

Specifiche e caratteristiche del Vivo Y52 5G

Sebbene vivo abbia ufficialmente presentato il Y52 5G per l'Europa, la società deve ancora pubblicarlo sul suo sito Web ufficiale. Il comunicato stampa è vago senza specifiche adeguate. Ma quello che sappiamo è che questo nuovo smartphone è identico al vivo Y72 5G, fatta eccezione per le fotocamere.

Secondo l'annuncio ufficiale, il Vivo Y52 5G sfoggia un display FHD + da 6,58 pollici nella parte anteriore. Il dispositivo è alimentato da un SoC MediaTek Dimensity 700 accoppiato con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Il portatile ospita una configurazione a tripla lente sul retro composta da un sensore principale da 48 MP, un macro da 2 MP e un sensore di profondità da 2 MP. Per quanto riguarda i selfie e le videochiamate, il telefono utilizza uno snapper da 8 MP.

Fra le altre caratteristiche troviamo uno slot per schede MicroSD, il jack per cuffie da 3,5 mm, Funtouch OS 11.x basato su Android 11, batteria da 5.000 mAh e ricarica rapida da 18 W.

Prezzo e disponibilità vivo Y52 5G

Sfortunatamente, la compagnia non ha rivelato il prezzo e la disponibilità del vivo Y52 5G in Europa. Tuttavia, l'azienda ha confermato che il vivo Y72 5G avrà un prezzo di partenza di 299 euro e sarà disponibile a luglio. Quindi possiamo aspettarci che il vivo Y52 5G abbia un prezzo inferiore ai 300 euro. Probabilmente, il suo costo (presumiamo) si aggirerà attorno ai 220/250€, anche se questa è solo una speculazione da parte nostra. Vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale” e di restare connessi con noi per rimanere sempre aggiornati con le ultime novità del mondo tecnologico.

