A distanza di qualche mese dall'annuncio per il mercato asiatico, arriva anche in Europa il nuovo vivo X60 Pro 5G, nuovo smartphone top di gamma del brand cinese. Sarà disponibile da giugno al prezzo di 799€, nelle colorazioni Midnight Black e Shimmer Blue. X60 Pro è lo smartphone ufficiale dei campionati europei UEFA EURO 2020.

Rispetto alla versione cinese con processore Exynos, vivo X60 Pro arriva in Europa con il nuovo SoC Qualcomm Snapdragon 870 5G. Dal punto di vista estetico non c'è stato alcuno stravolgimento rispetto all'elegante X51 5G, rispetto al modello precedente cambia soltanto la posizione della fotocamera frontale, situata al centro anziché in alto a sinistra. Di seguito le principali specifiche tecniche del nuovo X60 Pro:

SoC: Qualcomm Snapdragon 870 5G

5G RAM: 12GB LPDDR4X

LPDDR4X GPU: Adreno 650

Memoria interna: 256GB UFS3.1

UFS3.1 Display: 6.56″ Super AMOLED con HDR10+

Refresh Rate: 120Hz

Fotocamera Posteriore: 48MP f/1.4 (Stabilizzatore ottico Gimbal) / 13MP Ultra-Wide 120° / 13MP Zoom Ottico 2X (50mm)

/ 13MP Ultra-Wide 120° / 13MP Zoom Ottico 2X (50mm) Batteria: 4.500 mAh

Dimensioni: 158,57 × 73,24 × 7,59 mm

Peso: 177g

Colori: Midnight Black / Shimmer Blue

vivo X60 Pro: ottiche ZEISS e Extreme Night Vision

Oltre all'aggiornamento hardware arriva anche un'importante novità nel comparto fotografico, vivo X60 Pro segna l'inizio della collaborazione con ZEISS, storica società leader della produzione di lenti fotografiche di estrema qualità.

La fotocamera principale da 48MP con sensore Sony IMX598 non rinuncia allo stabilizzatore elettronico gimbal a 4 assi, una tecnologia brevettata da vivo che consente una stabilizzazione delle immagini senza precedenti tramite il movimento meccanico dell'ottica, proprio come succede sui gimbal. All'ottica principale si affianca una ultra-grandangolare da 13MP con angolo di 120° e una lente con zoom ottico 2X, anche in questo caso da 13MP..

Il produttore dichiara che il nuovo vivo X60 Pro garantisce scatti eccellenti in notturna, grazie alla modalità Extreme Night Vision che sfrutta l'intelligenza artificiale per ridurre il rumore e illuminare al meglio la scena.

La società cinese dichiara di aver allestito una rete di centri assistenza autorizzati su tutto il territorio italiano e garantisce – per 3 anni – “costanti aggiornamenti del sistema operativo Android e gli aggiornamenti di sicurezza. In questo modo gli utenti dell’X60 Pro hanno a portata di mano il miglior supporto software disponibile e possono utilizzare il loro smartphone top di gamma a lungo.”

