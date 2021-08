Vivo Y33s, Vivo Y21 stanno per arrivare: il loro debutto è dietro l'angolo e ora sono appena emersi in rete i primi rendering con le specifiche tecniche correlate.

Vivo Y33s e Y21s: le caratteristiche

Secondo un nuovo rapporto di 91mobiles, Vivo sta pianificando di lanciare due nuovi telefoni facenti parte della serie Y come l'Y33s e l'Y21 in India. La pubblicazione ha collaborato con l'informatore Yogesh Brar per condividere in rete i rendering e le specifiche trapelate di entrambi gli smartphone.

I poster trapelati del Vivo Y21 rivelano che è dotato di un display Halo FullView da 6,5 ​​pollici che offre una risoluzione HD + di 720 x 1600 pixel, un rapporto di aspetto 20: 9 e un rapporto schermo-corpo dell'89 percento. È alimentato dal chipset Helio P35 e da 4 GB di RAM. Il dispositivo offrirà 1 GB di RAM estesa e 128 GB di spazio di archiviazione integrato.

Funziona su FunTouch OS 11.1 basato su Android 11. È supportato da una batteria da 5.000 mAh che supporta la ricarica da 18 W. Per la fotografia, è dotato di una fotocamera selfie da 8 megapixel e di un sistema a doppia lente da 13 megapixel + 2 Mpx. Le altre caratteristiche del dispositivo includono dual 4G VoLTE, Wi-Fi dual-band, Bluetooth 5.0 e uno scanner di impronte digitali montato lateralmente.

Il Vivo Y33s, che rivaleggia con prodotto come l'OPPO F19 e ​​il Samsung Galaxy M31, offrirà un display Halo FullView FHD+ da 6,58 pollici, un formato 20:9 e uno spazio sullo schermo del 90,6%, chipset Helio G80, 8 GB di RAM, 4 GB di RAM estesa e 128 GB di spazio di archiviazione integrato.

Dispone inoltre di una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18 W. Il telefono offre una fotocamera selfie da 16 megapixel e una tripla lente posteriore così ripartita: 50 megapixel + 2 megapixel + 2 megapixel. Offre anche doppio 4G VoLTE, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0 e un lettore di impronte digitali montato lateralmente.

I due Y21 e Y33 dovrebbero debuttare presto in India, ma non ci sono informazioni sui loro prezzi e sulla loro eventuale disponibilità sul mercato internazionale.

Vivo

Smartphone