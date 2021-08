Vivo potrebbe lanciare la propria versione della Apple Card; il prodotto si potrebbe chiamare infatti, VivoCard . Cosa sappiamo in merito?

Vivo lancerà VivoCard: cos'è e come funziona?

Il costruttore cinese è apparentemente l'ultimo marchio Android che sta pianificando di entrare nel segmento finanziario al fine di competere con il colosso di Cupertino e con la sua soluzione denominata “Apple Card”. Un nuovo deposito di marchio ha suggerito che la società stesse lavorando alla propria card di credito soprannominata VivoCard.

Secondo un rapporto di DroidMaze, il produttore di smartphone cinese ha appena tentato di registrare il marchio “VivoCard“. Questo marchio è archiviato in classificazioni internazionali, il che implica che è probabile che la compagnia lancerà VivoCard anche al di fuori del suo paese d'origine, la Cina.

Nel 2019, il colosso con sede a Cupertino aveva lanciato la sua Apple Card come carta di credito collegata ad Apple Pay. Ora, Vivo potrebbe essere l'ultimo fornitore di Android a lanciare un servizio simile ad Apple.

Di recente, secondo quanto riferito, altri marchi Android come Google stanno lavorando alle proprie versioni della Apple Card. In particolare, Samsung Pay Card è già disponibile nel Regno Unito, mentre è stata lanciata anche la Huawei Card. Di recente, abbiamo persino riferito che OPPO stesse lavorando sulla propria soluzione dopo che era emerso un deposito di un marchio. Quindi, non sorprende vedere che anche Vivo voglia presentare la propria carta. Sfortunatamente, è ancora troppo presto per saperlo con certezza, quindi vi invitiamo a restare connessi con noi per ulteriori aggiornamenti.

