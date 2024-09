Vivo Y300 Pro: sottilissimo ma con batteria esagerata da 6500mAh

Vivo figura attualmente tra i primi cinque maggiori produttori di smartphone al mondo, pur non essendo presente nel mercato statunitense. L’ultimo Y300 Pro è solo l’ennesima dimostrazione del perché questa azienda, trimestre dopo trimestre, stia ricevendo sempre più consensi da parte del pubblico.

Vivo Y300 Pro: caratteristiche e prezzo

Vivo Y300 Pro è equipaggiato con il chipset Snapdragon 6 Gen 1, supportato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage, con configurazioni che raggiungono fino a 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Il display è stato notevolmente migliorato, con una diagonale di 6,77 pollici, una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una profondità di colore a 10 bit. Il pannello può raggiungere una luminosità di picco di 5.000 nit.

La fotocamera principale è stata aggiornata implementando un sensore da 50 MP con apertura f/1.8 e dimensioni di 1/1.95″, mentre il sensore di profondità da 2 MP rimane invariato. Anche la fotocamera frontale ha ottenuto un miglioramento, passando da 16 MP a 32 MP con apertura f/2.0.

La batteria è il vero fiore all’occhiello di questo smartphone Vivo: si passa dai precedenti 5.000 mAh ad una capacità pari a ben 6.500 mAh, con supporto per la ricarica rapida cablata a 80 W. Questo aumento di capacità potrebbe spiegare l’incremento di circa 20 grammi rispetto al modello Y200 Pro. Inoltre, il dispositivo è certificato IP65, superiore all’IP54 del predecessore.

L’Y300 Pro sarà disponibile in quattro colori: Black, Ocean Blue, Titanium and White. Il prezzo di partenza è di 1.799 CNY (circa 228€) per la versione base da 8 GB/128 GB, mentre la variante top da 12 GB/512 GB arriverà a 2.499 CNY (circa 317€). Vivo Y300 Pro è attualmente in fase di pre-ordine in Cina e non è ancora chiaro se verrà lanciato a livello internazionale.