Vivo Y21T: ecco il nuovo device di fascia media con Snapdragon 680

Dopo il recente leak su Vivo Y21T che ci aveva svelato tutte le specifiche tecniche, in queste ore il colosso cinese presenta ufficialmente il nuovo smartphone di fascia media. Lo smartphone non si distingue dal resto dei device economici per qualche elemento in particolare, ma con questo prezzo di listino rappresenta comunque una buona soluzione da prendere in considerazione.

Vivo Y21T: caratteristiche e design

Frontalmente monta un pannello LCD da 6.58 pollici a risoluzione Full HD+ da 2408 x 1080 pixel con frequenza di aggiornamento a 90 Hz; la fotocamera frontale da 8 MP è inserita all'interno di un notch a goccia tipico degli smartphone Android di fascia media/medio-bassa. Sul retro, nell'angolo in alto a sinistra, trova posto un'isola fotografica con un sensore principale da 50 MP con apertura f/1.8 e flash LED, sensore di profondità da 2 MP e sensore macro da 2 MP con apertura f/2.4.

Sotto la scocca in policarbonato è nascosto il processore Qualcomm Snapdragon 680 con 4 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB di spazio interno espandibile fino a 1 TB tramite microSD. Bene la batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica a 18 W, mentre come sistema operativo non poteva mancare Android 11 con la FunTouchOS 12.

Scheda tecnica

Display LCD da 6.58 pollici a risoluzione Full HD+ da 2408 × 1080 pixel con frequenza di aggiornamento a 90 Hz;

processore Qualcomm Snapdragon 680;

4 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB di spazio interno espandibile fino a 1TB tramite microSD;

fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP con apertura f/1.8 e flash LED, sensore di profondità da 2 MP e sensore macro da 2 MP con apertura f/2.4;

fotocamera frontale da 8 MP con apertura f/1.8;

sensore di impronte laterale e jack audio da 3.5 mm;

connettività Dual SIM (nano + nano + microSD), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.0, GPS/GLONASS/Beidou e porta USB Type-C;

dimensioni: 164.26 × 76.08 × 8.0 mm;

peso: 182 grammi;

batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 18 W;

Android 11 con la FuntouchOS 12.

Prezzo e disponibilità

Vivo Y21T è disponibile online e nei negozi fisici al prezzo di 16.490 rupie indiane, circa 200 euro al cambio, nelle colorazioni Pearl White e Midnight Blue.