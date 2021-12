Vivo Y21T: i render del nuovo medio-gamma finiscono in rete

Dopo le ultime indiscrezioni su Vivo V23 5G e Vivo V23 Pro 5G, in queste ore un nuovo leak svela in anteprima i render dello smartphone Vivo Y21T. Secondo le ultime informazioni pubblicate in rete, sembra che il colosso cinese abbia intenzione di presentare il nuovo medio-gamma il prossimo 3 gennaio 2022, ma non ci sono ancora ufficializzazioni da parte di Vivo.

Il design di Vivo Y21T è stato svelato da alcuni render leak

L'aspetto economico del device lo si nota dal suo design: lo smartphone, infatti, monta un notch a goccia frontale con cornici non proprio ottimizzate al meglio. Sul lato destro è possibile notare il tasto di accensione/spegnimento e il bilanciere del volume – è probabile che il sensore di impronte sia integrato nel tasto di accensione -, mentre sul retro è ben visibile un'isola fotografica squadrata con tre sensori: il principale, secondo gli ultimi rumor, dovrebbe avere una risoluzione pari a 50 MP.

Un inedito rumor circa le specifiche tecniche di Vivo Y21T indicano la presenza di un pannello LCD da 6.58 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 60 Hz, il processore Qualcomm Snapdragon 680 con 4 GB di RAM, 128 GB di spazio di archiviazione espandibile tramite microSD e Android 11 con la FunTouchOS. È probabile che il device monti una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 18 W, mentre le dimensioni e il peso parlano rispettivamente di 164.26 x 76.08 x 8 mm e 182 grammi.