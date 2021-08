Vivo Y12G con processore Qualcomm Snapdragon 439 e batteria da 5.000 mAh è stato ufficialmente presentato in India. Il device ha ottenuto un “soft launch” e non sappiamo ancora se arriverà anche negli altri mercati internazionali. Al momento, l'azienda non ha riferito nulla in merito.

Vivo Y21G: le caratteristiche

Il colosso cinese Vivo ha lanciato silenziosamente lo smartphone Y12G nel mercato indiano. Lo smartphone è stato trovato elencato sul sito Web ufficiale di Vivo India, mostrandoci quelle che sono le sue specifiche tecniche e i prezzi di vendita. L'Y12G è uno smartphone economico che costa circa ₹ 10.999 (al cambio sono 148 dollari) per la variante da 3 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione. Ci sono due colorazioni tra cui scegliere: Phantom Black e Glacier Blue. Lo smartphone è disponibile per l'acquisto sul sito Web indiano della compagnia.

Se parliamo delle sue specifiche, lo smartphone non introduce nulla di veramente rivoluzionario; Ha features simili a quelle dei fratelli Y12s 2021 e Y12a. Sfoggia un display con notch a goccia di rugiada da 6,51 pollici con una risoluzione HD+ (720 x 1600 pixel). È dotato di una fotocamera selfie da 8 MP e di una configurazione a doppia lente sul retro. Dei due sensori: uno è il principale da 13 MP e l'altro è un'unità di profondità da 2 MP. Questi sono collocati in un'isola verticale che contiene anche un flash LED. Sotto il cofano, è alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 439 con 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna. Presenta anche uno slot per schede microSD che può arrivare fino a 256 GB.

Il telefono ospita una batteria da 5.000 mAh con una velocità di ricarica di 10 W. Viene fornito con la modalità Multi-Turbo 3.0 che riduce i lag e il ritardo nei giochi. Lo smartphone è dotato di modem 4G e presenta uno scanner per le impronte digitali sul frame laterale. Supporta lo sblocco con il volto per la sicurezza biometrica. Funziona con Android 11 (FunTouch 11) “out of the box“.

