Vivo ha appena brevettato uno smartphone avente un'esclusiva fotocamera selfie pop-up Superzoom. Vediamone bene i dettagli nell'articolo completo.

Vivo: come funziona il brevetto dell'azienda?

Il colosso cinese ha appena depositato un brevetto per un nuovo smartphone. Il documento raffigura uno smartphone unico dotato di un obiettivo superzoom che consente un ingrandimento impressionante; questo si vede che è alloggiato in un meccanismo a comparsa.

Secondo un rapporto di LetsGoDigital, il produttore di smartphone cinese ha depositato questo brevetto presso l'OMPI (Ufficio mondiale della proprietà intellettuale) con il titolo “Modulo fotocamera, dispositivo elettronico e metodo di controllo del modulo fotocamera“. Secondo la descrizione del brevetto, gli smartphone moderni supportano solo ” zoom multiplo basso.” Ma l'ultima tecnologia di Vivo consentirebbe al suo telefono di offrire “zoom multiplo elevato“.

Al momento, l'azienda offre già alcuni modelli di smartphone con un obiettivo zoom sul retro. Fra questi troviamo artisti del calibro di Vivo X30 Pro, che presenta due tele che supportano l'ingrandimento 2x e 5x. In particolare, il rapporto di LetsGoDigital ha mostrato un render 3D del dispositivo brevettato avente la fotocamera pop-up superzoom. Il disegno è stato realizzato da Technizo Concept. L'aspetto più evidente di questo modulo fotocamera superzoom è il suo esclusivo meccanismo a comparsa.

Più lenti sono alloggiate in un unico modulo e queste si estendono e collassano nella base. In altre parole, è come avere un design a piramide con l'obiettivo più in alto con la superficie più piccola mentre la base ospita il sensore e tutti gli altri obiettivi accanto ad esso. Osservando il brevetto, notiamo che ci sono quattro lenti in totale, con ottiche aggiuntive che spuntano secondo le esigenze di ingrandimento dell'utente.

Inoltre, questi obiettivi possono anche sovrapporsi consentendo una gamma di zoom più lunga. Sebbene il patent non riveli la quantità di zoom ottico, afferma che questo sarà molto più potente degli attuali smartphone con lenti digitali incorporate.

Vivo

Smartphone