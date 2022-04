Vivo X80 Series, un poster rivela l'incredibile fotocamera principale

Dopo aver scoperto buona parte della scheda tecnica di Vivo X80 grazie al passaggio su Google Play Console, in queste ore finisce in rete un poster ufficiale di Vivo X80 Series in un cui è ben visibile il modulo fotografico posteriore.

Si tratterebbe di uno dei tanti poster informativi presenti nei negozi fisici, dove evidentemente la compagnia ha pensato bene di mettere in risalto le grandi qualità (presunte) della fotocamera con lenti realizzate in collaborazione con ZEISS.

La fotocamera di Vivo X80 Series si mostra in un poster ufficiale

Dal poster possiamo notare un modulo circolare triplo (molto probabilmente si tratta del modello Vivo X80) che arriva a coprire quasi l’intera larghezza della cover posteriore; l’aspetto forse più interessante è la conferma che la nuova famiglia di smartphone di fascia alta potranno contare anche sulla presenza dell’ISP (processore d’immagine, in italiano) V1+, la versione migliorata del V1 presentato per la prima volta in occasione del lancio della serie Vivo X70.

Un rapido recap sui nuovi smartphone

Vivo X80, X80 Pro e X80 Pro+ saranno i nuovi smartphone di fascia alta che il colosso cinese presenterà nei prossimi giorni: i primi due modelli saranno rispettivamente alimentati dai SoC MediaTek Dimensity 8000 e Dimensity 8100, mentre il modello di fascia premium si affiderà al popolarissimo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Vivo X80 e X80 Pro monteranno un display AMOLED Samsung E5 da 6.78 pollici mentre per Vivo X80 Pro+ dovremo aspettarci un pannello AMOLED Samsung E5 da 6.78 pollici con tecnologia LTPO 2.0 e frequenza di aggiornamento a 120 Hz; per quanto riguarda la risoluzione, invece, con tutta probabilità Vivo X80 si limiterà al popolare Full HD+ mentre per gli altri due modelli si arriverà al Quad HD+.

Infine, venendo alla composizione della fotocamera principale, ci si aspetta un modulo triplo per Vivo X80 (50+12+12 MP) e un modulo quadruplo per Vivo X80 Pro e X80 Pro+ (50+48+50+50 MP).