Vivo X80 Series guarda all'Europa: nuovi top di gamma da acquistare?

A distanza di qualche settimana dall’annuncio in Cina di Vivo X80 Pro e Vivo X80, il colosso cinese è finalmente pronto a portare i nuovi top di gamma anche in Europa e a partire da queste ore iniziano a essere disponibili all’acquisto nei mercati internazionali.

Le informazioni indicano chiaramente che l’azienda si sta organizzando per portare i due smartphone anche nel Vecchio Continente, sebbene sia ancora necessario attendere qualche giorno per conoscere il prezzo dei device per il mercato europeo.

Vivo X80 Series è pronta a sbarcare in Europa

Brevemente ricordiamo che Vivo X80 e Vivo X80 Pro condividono caratteristiche hardware e un design di altissimo livello. Entrambi montano un ottimo pannello AMOLED Samsung E5 da 6.78 pollici a risoluzione Full HD+ (Vivo X80) e Quad HD+ (Vivo X80 Pro) con frequenza di aggiornamento a 120 Hz (LTPO solo su Vivo X80 Pro), sensore di impronte integrato, 1300 nit di luminosità massima e fotocamera frontale punch hole da 32 MP.

Al top anche il comparto hardware che vede la presenza del processore MediaTek Dimensity 9000 su Vivo X80 e lo Snapdragon 8 Gen 1/MediaTek Dimensity 9000 per il modello Vivo X80 Pro; indipendentemente dal modello trova posto RAM di tipo LPDDR5 e spazio di archiviazione interno di tipo UFS 3.1. Ottimo anche il comparto fotografico rispettivamente con 3 o 4 sensori, mentre per quanto riguarda la batteria troviamo un modulo da 4500 mAh o 4700 mAh con supporto alla ricarica rapida fino a 80W – in attesa dell’arrivo della Serie X80 di Vivo anche in Europa, se sei alla ricerca di un device di fascia premium con un comparto fotografico al top e un design di altissimo livello ti consigliamo Samsung Galaxy S22 Ultra in offerta su Amazon e iPhone 13 Pro Max in sconto.

Scheda tecnica Vivo X80

Display AMOLED Samsung E5 da 6.78 pollici a risoluzione Full HD+ da 2400 × 1800 pixel con HDR10+, frequenza di aggiornamento a 120 Hz, luminosità massima di 1300 nit e sensore di impronte integrato;

Processore MediaTek Dimensity 9000 con 8/12 GB di RAM LPDDR5 e 128/256/512 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1;

Fotocamera posteriore con sensore Sony IMX866 da 50 MP con apertura f/1.75, flash LED e OIS, sensore ultra grandangolare Sony IMX663 da 12 MP con apertura f/2.0 e sensore Sony IMX663 da 12 MP con apertura f/1.98 e chip V1+;

Fotocamera frontale da 32 MP con apertura f/2.45;

Dimensioni: 164.95 × 75.23 × 8.30 mm (Black) / 8.79 mm (Orange e Blue);

Peso: 206 grammi (Black e Blue) / 203 grammi (Orange);

Connettività 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4-5 GHz), Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS;

Batteria da 4500 mAh con ricarica rapida da 80W su cavo;

Android 12 con la personalizzazione Funtouch OS 12.

Scheda tecnica Vivo X80 Pro