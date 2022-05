Vivo X80 Series si fa sempre più vicina: ora i big tremano anche in UE

A poco meno di una settimana di distanza dalla presentazione di Vivo X80 e X80 Pro, continuano a moltiplicarsi le voci di chi ritiene che ben presto Vivo porterà la serie X80 Series anche nei mercati globali e quindi anche in Europa.

Nelle scorse ore, inoltre, la versione global di entrambi gli smartphone è stata scovata all’interno dei database della FCC e della NBTC: il modello Vivo X80 con il codice prodotto V2144, mentre la variante Vivo X80 Pro con il codice prodotto V2145; per entrambi i device viene confermato il supporto alla rete 5G e alla connettività dual SIM.

Vivo X80 Series è pronta allo sbarco in EU e si mostra sul database FCC e NBTC

Ricordiamo che entrambi i device rappresentano la punta di diamante dell’offerta Vivo all’interno del panorama mobile, con specifiche degne di smartphone premium e che non hanno nulla da temere da device di brand ben più popolari nel mercato occidentale.

Vivo X80 e X80 Pro montano un pannello AMOLED Samsung E5 da 6.78 pollici ad altissima risoluzione (Full HD+ per X80 e Quad HD+ per X80 Pro) con fotocamera punch hole centrale, sensore di impronte integrato e frequenza di aggiornamento a 120 Hz con tecnologia LTPO 2.0 (solo sul modello Vivo X80 Pro). Sul retro il modulo fotografico della versione “vanilla” monta un sensore principale Sony IMX866 da 50 MP, un sensore ultra grandangolare da 12 MP e uno per foto ritratto da 12 MP; il modello Vivo X80 Pro, invece, dispone di un sensore Samsung ISOCELL GNV 1G da 50 MP, un sensore ultra grandangolare da 48 MP, un sensore per foto ritratto da 12 MP e un sensore periscopico da 8 MP.

MediaTek Dimensity 9000 è il SoC scelto per Vivo X80, mentre il modello X80 Pro dispone del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1; entrambi offrono il supporto a 8/12 RAM di tipo LPDDR5 e 128/256 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1, mentre per l’autonomia è presente una batteria da 4500 mAh per il modello “base” e una da 4700 mAh per il modello Pro. Come OS è presente Android 12 con la personalizzazione OriginOS Ocean in Cina, conosciuta come Funtouch OS 12 in Occidente.