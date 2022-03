Vivo X80 Pro e X80 Pro+ leak: ecco le specifiche tecniche

A distanza di qualche giorno dall’ultimo leak sulla probabile scheda tecnica di Vivo X8 Pro, in queste ore un inedito leak pubblicato da @Shadow Leak svela quasi tutte le caratteristiche tecniche di Vivo X80 Pro e Vivo X80 Pro+.

Come avevamo avuto modo di notare nei rumor precedenti, i nuovi smartphone di fascia alta di Vivo rappresenteranno la risposta del colosso cinese ai prodotti di nuova generazione presentati da Xiaomi, Samsung e OnePlus.

Vivo X80 Pro e X80 Pro+ in un leak che svela quasi tutto

Sembra che entrambi i device condividano molte caratteristiche tecniche a partire dal display: in entrambi i casi si parlerebbe di un modulo AMOLED da 6.78 pollici ad alta risoluzione (Full HD+ per X80 Pro e Quad HD+ per X80 Pro+), sensore di impronte integrato, tecnologia LTPO e frequenza di aggiornamento da 120 Hz.

VIVO X80 Pro+ 🎩

-6.78" QHD+ 120Hz E5 10bit Amoled,LTPO 2.0,1440p

-Snapdragon 8 Gen1

-V1 ISP

-6GB/8GB/12GB LPDDR5 RAM

-128GB/256GB/512GB UFS3.1

-50MP(GN1,F/1.3,OIS)+48MP(IMX598,UW)+12MP(IMX663,2x)+12MP(IMX663,Tele,10xHybrid+60xCode Zoom)

-44MP Front

-4700mAh+80W Wired



Base ¥6499 — Sam (@Shadow_Leak) March 8, 2022

Cambia il processore che si manifesta nell’ottimo MediaTek Dimensity 9000 per il modello Vivo X80 Pro e Qualcomm Snadragon 8 Gen 1 per Vivo X80 Pro+. Poche differenze per quanto riguarda i tagli di RAM LPDDR5 e di spazio interno UFS 3.1, mentre non ci dovrebbero essere divergenze per quanto riguarda la batteria: si parla per entrambi di un modulo da 4700 mAh con supporto alla ricarica da 80W su cavo e 50W in wireless.

Dal punto di vista fotografico ci sono molte attese per entrambi i modelli con sensori di alto livello realizzati in collaborazione con ZEISS, mentre per il sistema operativo è quasi certa la presenza di Android 12 con la personalizzazione Funtouch OS 12.

Scheda tecnica Vivo X80 Pro (Rumor)

Display AMOLED da 6.78 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e sensore di impronte integrato;

Processore MediaTek Dimensity 9000;

6/8 GB di RAM di tipo LPDDR5 con 128/256 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1;

Fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX789 da 50 MP con OIS e apertura f/1.4, sensore ultra grandangolare Sony IMX633 da 12 MP, sensore Sony IMX633 da 12 MP con zoom ottico 2x e un altro sensore Sony IMX633 da 12 MP con zoom ibrido 10x con zoom digitale 60x;

Fotocamera frontale con sensore da 32 MP;

Connettività 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.2, GPS (L1+L5 Dual Band) + GLONASS e NFC;

Batteria da 4700 mAh con ricarica rapida da 80W su cavo e 50W in wireless;

Android 12 con la personalizzazione Funtouch OS 12.

Scheda tecnica Vivo X80 Pro+ (Rumor)

Display AMOLED da 6.78 pollici a risoluzione Quad HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e sensore di impronte integrato;

Processore Qualcomm Snapdragon 8 gen;

8/12 GB di RAM di tipo LPDDR5 con 256/512 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1;

Fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP con OIS e apertura f/1.3, sensore ultra grandangolare Sony IMX598 da 48 MP, sensore telescopico Sony IMX633 da 12 MP con zoom ottico 2x e un altro sensore Sony IMX633 da 12 MP con zoom ibrido 10x con zoom digitale 60x

Fotocamera frontale con sensore da 44 MP;

Connettività 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.2, GPS (L1+L5 Dual Band) + GLONASS e NFC;

Batteria da 4700 mAh con ricarica rapida da 80W su cavo e 50W in wireless;

Android 12 con la personalizzazione Funtouch OS 12.

Infine, per quanto riguarda gli eventuali prezzi di lancio, Vivo X80 Pro è atteso a circa 820 euro al cambio mentre Vivo X80 Pro+ a circa 940 euro al cambio.