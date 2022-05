Vivo X80 vs X80 Pro, quale conviene comprare?

Dopo Vivo X Fold e Vivo X Note, il colosso cinese ha presentato anche i nuovi top di gamma Vivo X80 e Vivo X80 Pro. Si tratta di due device che condividono parte della scheda tecnica (e del design) ma con piccole e marcate differenze: in questo articolo prendiamo in considerazione il design, il display, l’hardware, le fotocamere e la batteria di Vivo X80 e X80 Pro per capire quale ha più senso acquistare.

Ci teniamo a precisare che i device non sono ancora disponibili all’acquisto nel nostro Paese, ma è probabile che l’azienda li presenterà nel prossimo futuro.

Vivo X80 vs X80 Pro: qual è il device da acquistare?

Design

Come dicevamo in apertura articolo i nuovi smartphone di Vivo sono quasi indistinguibili dal punto di vista del design, elemento che si ripercuote più o meno allo stesso modo anche per i dispositivi prodotti da altri brand – riuscite a distinguere un iPhone 12 da un iPhone 13 guardandoli frontalmente? L’unica differenza lampante tra i due device è la dimensione del telefono e della fotocamera posteriore.

Display

Entrambi i device montano un incredibile pannello AMOLED con sensore di impronte integrato e frequenza di aggiornamento a 120 Hz, ma il modello X80 Pro è l’unico dei due ad avere la tecnologia LTPO 2.0 e risoluzione Quad HD+; il modello vanilla si ferma al Full HD+ ma non dispone della tecnologia LTPO 2.0, pertanto avrà un consumo maggiore sulla batteria.

Fotocamera

Stesso discorso lo si può fare anche per quanto riguarda il comparto fotografico: il modello X80 Pro ha dalla sua un sensore Samsung ISOCELL GNV da 50 MP con OIS, un sensore telescopico da 12 MP con zoom ottico 2x, un sensore periscopico da 8 MP con zoom ottico 5x e un sensore ultra grandangolare Sony IMX598 da 48 MP. Il modello vanilla è altrettanto valido per quanto riguarda la fotocamera ma monta un sensore Sony IMX866 da 50 MP, perde il sensore telescopico e il sensore ultra grandangolare da “soli” 12 MP.

Batteria

Anche in questo caso il modello X80 Pro può contare su una batteria più capiente (4700 mAh contro i 4500 mAh del modello X80) e una migliore tecnologia di ricarica rapida che si spinge fino a 80W su cavo.

I consigli di Telefonino.net

Se siete alla ricerca di un device dotato di una scheda tecnica in linea a quella mostrata nell’articolo, vi consigliamo di prendere in considerazione la serie Samsung Galaxy S22 in offerta su Amazon.