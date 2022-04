Vivo X80 non ha (quasi) più segreti: eccolo nei poster ufficiali

La serie Vivo X80, attesa al lancio in Cina il prossimo 25 aprile, torna a essere protagonista di un importante leak che svela il design (quasi) completo del device in una serie di poster ufficiali.

Come possiamo notare nell’immagine sottostante, e in quella di copertina, il nuovo device di fascia alta del colosso cinese sarà costituito da un design premium sotto tutti i punti di vista: frontalmente il pannello è abbracciato da cornici estremamente sottili e sarà presente anche una fotocamera punch hole, mentre posteriormente trova posto una fotocamera circolare con 3-4 sensori (dipende dal modello) che riprende in pieno il design di quella di Vivo X Note.

Vivo X80: i primi poster leak svelano completamente il design dei nuovi top di gamma

Prendendo in considerazione il modello Vivo X80 Pro, quello di cui si hanno più informazioni a riguardo, il device dovrebbe montare un display AMOLED da 6.78 pollici a risoluzione Quad HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, fotocamera punch hole centrale da 32 MP e tecnologia LTPO. Sul retro il modulo fotografico quadruplo sarà costituito da un sensore principale Samsung GN1 da 50 MP, un sensore ultra grandangolare Sony IMX598 da 48 MP, un sensore per foto ritratto da 12 MP con zoom ottico 2x e OIS e un sensore periscopico da 8 MP con zoom ottico 5x e OIS.

La nuova serie di smartphone Vivo è attesa al lancio con i modelli Vivo X80, X80 Pro e X80 Pro+: il primo dovrebbe montare il processore MediaTek Dimensity 8000, il secondo il processore MediaTek Dimensity 9000 e il terzo il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.