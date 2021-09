La serie Vivo X70 è stata nuovamente spoilerata dall'azienda; secondo quanto si apprende, sembra che i terminali della line-up disporranno di pannelli AMOLED con risoluzione 2K realizzati da Samsung.

Vivo X70 Series: facciamo il punto

Vivo ha appena condiviso un altro teaser relativo alla sua futura serie di flagship X70. In passato la società ha precedentemente stuzzicato la fantasia dei fan spoilerando le fotocamere posteriori del dispositivo; ora ha rivelato alcune specifiche del display dei nuovi device prossimi al debutto.

Secondo un nuovo poster condiviso online, il produttore di smartphone cinese ha rivelato che lato anteriore dell'X70 vanterà un pannello davvero molto interessante. La società aggiunge che il nuovo dispositivo vanta la quinta e ultima generazione dello schermo di Samsung; stiamo parlando di un AMOLED risolutissimo e luminosissimo. Il pannello E5 offre diversi miglioramenti rispetto alla precedente generazione di OLED E4 e arriva con un consumo energetico inferiore del 25%, un rapporto di contrasto più elevato di 8000000:1 e una luminosità di picco fino a 1500 nit.

Inoltre, il marchio ha rivelato anche la risoluzione di questo display: ci troveremo di fronte a stupendi schermi 2K. Sfortunatamente, Vivo non ha rivelato dettagli più precisi sui nuovi terminali in arrivo. Tuttavia, grazie al portale cinese TENAA siamo riusciti ad entrare a conoscenza delle ultime notizie riguardanti le specifiche tecniche dei futuri flagship killer dell'OEM cinese.

Pensiamo all'X70 Pro+; la variante di fascia alta sfoggia un display QHD+ da 6,78 pollici. In particolare, l'immagine del teaser ha confermato anche la fotocamera frontale con foro di perforazione allineato al centro, che dovrebbe essere una lente da 32 Mpx.

Restate connessi con noi per essere sempre informati in merito con le ultime indiscrezioni, poiché vi aggiorneremo di tutte le ultime novità. Il debutto è previsto per il 9 settembre in Cina e il 10 da noi in Europa. Siete pronti?

