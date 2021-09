Vivo si sta preparando per il lancio del 9 settembre della sua prossima serie X70. In questo periodo abbiamo segnalato alcune indiscrezioni molto interessanti, ma poche ore fa è trapelata dalla Rete una notizia che piacerà agli amanti dei colori scuri.

Vivo X70 Pro+ in blu, forse

Le indiscrezioni arrivano da un noto tipster e sono accompagnate da un'immagine che rivela vari smartphone e il nuovo Vivo TWS 2. In particolare, l'X70 e l' X70 Pro sono evidenziati in diverse versioni di colore, mentre l'X70 Pro+ in tre varianti. In precedenza era emerso che il modello di fascia alta sarebbe stato disponibile nelle tonalità arancione e nera, mentre il poster indica che arriverà anche in blu: il leaker ha chiamato questa variante del dispositivo “Plain Blue“.

Nell'immagine si può anche vedere il lato anteriore della serie X70, che sfoggia una cornice stretta e una selfie-camera con foro allineato al centro.

Se solo due giorni fa un elenco di Geekbench aveva rivelato che il Vivo X70 Pro+ verrà fornito con il processore Snapdragon 888, conterrà 12 GB di RAM ed eseguirà Android 11 fin da subito, il sito cinese TENAA ha appena pubblicato una pagina che certifica il modello standard e il Pro+ del Vivo X70.

Nell'attesa di scoprire attraverso degli inediti leak nuove informazioni sulla prossima gamma di Vivo, ricordiamo che la data di lancio ufficiale di questi terminali è il 9 settembre.

Vivo

Smartphone