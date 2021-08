In queste ore sono trapelate in rete le presunte specifiche del nuovo Vivo X70; il dispositivo è stato avvistato sul portale di Geekbench. Fra tutte, notiamo la presenza del chipset MediaTek Dimensity 1200, di 12 GB di RAM e molto altro ancora.

Quando arriva la serie X70 di Vivo?

La serie X70 del colosso cinese dovrebbe essere lanciata il prossimo mese, quando riprenderà l'IPL 2021. Tuttavia, la società non ha ancora comunicato nulla in maniera ufficiale. Si dice che la gamma includa un X70 vanilla, un X70 Pro e la super variante Pro Plus.

Un paio di recenti indiscrezione hanno rivelato alcune informazioni sulle specifiche della fotocamera della serie X70, ma ancora nulla sulle specifiche hardware. Oggi le cose sembrano essere differenti, poiché il presunto X70 è apparso su Geekbench con il numero di modello V2104, come segnalato da MySmartPrice. Il portale ha rivelato poi alcune specifiche chiave del dispositivo, il quale pare che sia riuscito a ottenere rispettivamente 859 e 2946 nei test single-core e multi-core.

Inoltre, il sito di benchmarking mostra che il telefono verrà fornito con il sistema operativo Android 11, probabilmente con skin Funtouch e con 12 GB di RAM. Ci sono possibilità che possiamo vedere altre varianti differenti per quantitativo di RAM al momento del lancio.

È interessante notare che la sezione della scheda madre mostra che il telefono sarà alimentato dall'MT6893Z, che è il numero di modello del SoC Dimensity 1200 di MediaTek. Questo è praticamente tutto ciò che è emerso in queste ore.

Secondo recenti rapporti, si dice che l'X70 verrà rilascito con una lente dotata di apertura f/1,15, la qualer dovrebbe consentire l'ingresso di più luce nel sensore al fine di produrre immagini più luminose rispetto ad altre ammiraglie.

Si dice che sia dotato della nuova stabilizzazione dell'immagine a cinque assi; se ciò venisse confermato, si tratterebbe del primo telefono al mondo dotato di tale feature.

Il pannello dovrebbe essere un'unità AMOLED E4 di Samsung con una frequenza di aggiornamento di 120Hz e risoluzione FHD+. Possiamo aspettarci che arrivi con il vetro Gorilla Glass 6. Il modello di fascia alta della serie potrebbe essere alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 888+. Infine, potrebbero esserci delle ottiche sviluppate congiuntamente con Zeiss

