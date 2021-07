La serie Vivo X70 sarà dotata di un processore d'immagine proprietario. Inoltre, questa dovrebbe essere lanciata entro il suddetto trimestre. La line-up X è nota per le sue prestazioni fotografiche e Vivo prevede di alzare l'asticella con i modelli di nuova generazione previsti per il debutto a settembre. Una nuova indiscrezione ha rivelato un'importante funzionalità che aiuterà la gamma in questione a ottenere risultati incredibili al settore dell'imaging.

Vivo X70: cosa sappiamo del nuovo SoC per le foto?

Secondo l'utente Weibo @熊猫很禿然, Vivo spedirà la serie X70 con un processore del segnale di immagine sviluppato autonomamente. L'ISP dovrebbe essere saldato sulla scheda come un chip separato e, insieme all'algoritmo di imaging di Vivo, dovrebbe garantire all'intera gamma di realizzare scatti incredibili anche in condizioni di scarsa illuminazione.

La notizia è sorprendente in quanto non sono mai state segnalati precedenti informazioni in merito allo sviluppo del proprio chipset da parte dell'OEM cinese.

All'inizio di questo mese, abbiamo appreso che OPPO stesse creando il proprio ISP ma non sappiamo quando questo apparirà su un telefono commerciale. D'altro canto invece, Vivo ha mantenuto segreto lo sviluppo del proprio ISP fino ad ora e non vediamo l'ora di vedere i miglioramenti che apporterà alla serie X70.

La fonte cita anche una ci sarà una funzione che permetterà il micro pan-tilt e sarà presente un obiettivo telescopico per la serie X70. in arrivo Una perdita ha anche rivelato che la fotocamera principale dell'X70 avrà un diaframma di f/1.5 e che il dispositivo avrà la stabilizzazione dell'immagine a 5 assi.

