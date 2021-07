Secondo quanto riferito, Vivo starebbe già lavorando sulla nuova serie di flagship chiamata X70. È probabile che la società annunci i nuovi device prima in Cina e poi negli altri mercati, come ha fatto lo scorso anno. Il tipster Digital Chat Station ha condiviso alcuni dettagli sulle capacità del display e della fotocamera del nuovo smartphone di punta.

Vivo X70: specifiche tecniche

Il Vivo X60 che ha debuttato all'inizio di quest'anno è dotato di un display AMOLED da 6,56 pollici che supporta una risoluzione Full HD+ di 1.080 x 2.376 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. La nuova perdita suggerisce che il modello next-gen presenterà lo stesso display.

Dalle fughe di notizie possiamo affermare che il processore dell'X70 ha la stessa architettura della generazione precedente. In più, il tipster ha affermato che il prototipo dell'X70 è stato in grado di ottenere un punteggio di benchmark più elevato dopo l'overclocking, ma non è sicuro se ci sarà un calo del punteggio dopo la sua produzione di massa.

Il modello Vivo X60 che ha debuttato in Cina presentava l'Exynos 1080, mentre la sua edizione globale è stata dotatata dello Snapdragon 870. Non è ancora chiaro quale SOC sarà inserito all'interno del nuovo prodotto.

Inutile dire che i telefoni della serie Vivo X sono noti per offrire un'esperienza fotografica di punta. La perdita afferma che la lente della fotocamera posteriore principale del device avrà un'ampia apertura di f1/1.5. Questo indica che sarà in grado di assorbire più luce per catturare scatti più luminosi in condizioni di scarsa illuminazione. Infine, sappiamo che il terminale offrirà la stabilizzazione dell'immagine a 5 assi e dovrebbe anche essere dotato di stabilizzazione cardanica integrata.

La famiglia Vivo X60 include tre telefoni: X60, X60 Pro e X60 Pro+. Al momento della stesura di questo documento, non è chiaro quanti saranno i dispositivi che faranno parte della line-up 2021. L'informatore ha affermato che la serie X70 debutterà a settembre.

